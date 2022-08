Faris-dobbel sørget for etterlengtet KBK-seier

(Kristiansund – Viking 2–1) For første gang denne sesongen kunne KBK juble for tre poeng på hjemmebane.

31. aug. 2022 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Den soleklare tabelljumboen hadde før onsdagens kamp kun tatt én trepoenger i Eliteserien 2022. Det kombinert med 14 tap og fire uavgjort, gjorde at Christian Michelsens menn kun sto med syv poeng og hadde ytterligere syv poeng opp til Jerv på plassen over.

Med seieren over Viking er luken nå fire poeng. Opp til Sandefjord på trygg plass er det 12 poeng.

– Vi jobber og sliter, det er det som må til der vi er nå, sier Dan Peter Ulvestad til Discovery+.

Og at Michelsen og KBK med ti kamper igjen knappet innpå resten og fortsatt er med i kampen om Eliteserieplass også neste sesong, kan de takke Pemi Faris for.

22-åringen fant veien til nettmaskene to ganger, og sørget for at hjemmelaget til slutt kunne juble for 2–1-seier.

– Det var godt det, det var i fjor vi vant her sist. Vi har nye spillere, som Sebastian Jarl som ikke har vunnet her før. Det sier litt, vi er i september nesten. Denne satt langt inne, det var deilig, sier Ulvestad til Discovery+.

17 minutter var spilt da Faris satte den første. På corner ble ballen pisket inn mot første stolpe. Der møtte den motstand av både Viking- og KBK-spillere. Etter litt klabb og babb ble den løfte mot bakerste, hvor Faris sto helt umarkert og stanget ballen i nettet.

Drøye tre minutter før pause kom mål nummer to. Faris fikk ballen på kanten av Vikings 16-meter, vendte opp og satte den sikkert i nærmeste hjørne bak Patrik Gunnarsson.

– Det føles godt, vi har jobbet for dette. Jeg er glad for å være tilbake å hjelpe laget til tre poeng. Nå må vi bare fortsette å kjempe og skaffe trepoengere, sier Pemi Faris.

Viking på sin side jaktet også en etterlengtet opptur i Eliteserien etter spill i Europa. På de siste tre kampene sto Stavanger-klubben med to tap, ett uavgjort og en sjetteplass på tabellen etter den strålende sesongstarten.

– Det er blytungt. Vi er i dårlig form i ligaen. Det vises i avslutningene og det siste lille. Vi klarer ikke helt å gjøre det lille offensivt. Så blir vi kjempet litt i senk i visse situasjoner som gjør at KBK får momentum, sier Zlatko Tripic til Discovery+.

På bortebane var det gjestene som styrte store deler av spillet. Og da Faris satte sin første, i den første omgangen, slo Viking tilbake med scoring, og det på straffe.

Tripic gikk i bakken etter en duell med Sebastian Jarl, og der hvor bildene var noe uklare, var dommer Tom Harald Hagen klar i sin sak og pekte på straffemerket.

Sikker var også Tripic fra krittmerket. Hardt og kontant satte han ballen nede i hjørnet bak KBKs sisteskanse.

Men straffescoringen og det store presset i den andre omgangen til tross, måtte gjestene reise tomhendte hjem.

– Vi leder tabellen etter seks-syv serierunder, det er 30 serierunder i en sesong. Vi kan ikke bare være gode i starten, vi har vist at vi dessverre ikke er et stabilt topplag, sier Tripic.