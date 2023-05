Kevin De Bruyne sikret godt City-utgangspunkt da Real Madrid nøytraliserte Haaland

MADRID (VG) (Real Madrid – Manchester City 1–1) Real Madrid nøytraliserte Erling Braut Haaland (22) – men ikke Kevin De Bruyne (31).

KANON FRA DISTANSE: Kevin De Bruyne sikret 1–1 og et særdeles godt utgangspunkt for Manchester City.





09.05.2023 22:53 Oppdatert 09.05.2023 23:54

Belgieren stilnet Santiago Bernabéu med et kontant skudd fra like utenfor sekstenmeteren da han utlignet til 1–1. Vinicius Junior hadde da gitt hjemmelaget ledelsen med en annen lekker avslutning i første omgang, etter et nydelig forarbeid.

– Det var utrolig, sier Jack Grealish om lagkompisen De Bruynes mål, ifølge BBC.

Uavgjort og 1–1 betyr at Manchester City tar med seg et særdeles godt utgangspunkt til returoppgjøret neste uke – onsdag 17. mai.

– Alt er åpent med dette resultatet, sier Luka Modric, Real Madrid-spiller.

Ståle Solbakken, Norges landslagstrener, sier på TV 2 at han tror Manchester City-manager Pep Guardiola «hadde hjertet i halsen» underveis.

– Jeg tror han var veldig misfornøyd med andre omgang fordi Manchester City mistet kontrollen på kampen, sier Solbakken.

– Manchester City vil være fornøyd med resultatet. De dominerte før pause, så var Madrid bedre etter, sier Michael Owen, ekspert på BT Sport.

– City er nå små favoritter, sier Steve McManaman, som vant turneringen med Real Madrid to ganger.

De som ventet den samme målbonanzaen som forrige sesong, ble imidlertid skuffet. Det samme gjorde de som håpet at de skulle bli Haalands kamp, det var det ikke.

NØYTRALISERT: Erling Braut Haaland hadde ikke dagen i Madrid.

Hjemmefansen ble frustrert over gjestenes balltrilling og pipekonserten var intens i første omgang. De store sjansene uteble, de små som kom fikk Haaland.

Først da han banket til med venstresleggen etter en pasning fra Kevin De Bruyne: Thibaut Courtois reddet fra knestående.

Så da han fikk heade ganske uhindret på Jack Grealish’ innlegg: Rett i favnen på Courtois. Hjemmefansens jubel hver gang nordmannen ble hindret: enorm.

BRUKBAR SPENST: Haaland kommer høyt og treffer godt, men headingen er likevel ingen trussel for Courtois.

Hjemmelagets tankstopper Antonio Rüdiger var aldri langt unna nordmannen. Sammen med David Alaba gjorde de alt de kunne for å begrense bakrommet Haaland kunne operere i.

Sistnevnte satte inn en kjempetakling da nordmannen kunne fått fritt fram i andre omgang.

Men denne kampen handlet ikke så mye om Haaland, han var mer statist enn vi er vant å se ham, han ble avspist med få leveranser og tett innpakking.

Real Madrid tok første stikk. Eduardo Camavinga drev frem fra sin omskolerte venstrebackposisjon og fant Vinicius Junior i mellomrommet mellom midtbane og forsvar.

Brasilianeren skjøt i steget og banket ballen i mål fra rundt tyve meter, og dro frem klubbemblemet i feiringen med landsmann Rodrygo.

Det er alt å spille for i returoppgjøret, onsdag 17. mai i Manchester.