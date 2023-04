Assistentdommer får ikke dømme inntil videre

Liverpools Andy Robertson hevdet han fikk en albue mot haken av assistentdommer Constantine Hatzidakis. Hendelsen skal granskes av dommerforeningen og det engelske fotballforbundet. Inntil videre får ikke Hatzidakis dømme.







10.04.2023 13:03 Oppdatert 10.04.2023 13:38

– PGMOL (dommerforeningen) vil ikke tildele Constantine Hatzidakis noen kamper mens det engelske fotballforbundet (FA) gransker situasjonen mellom assistentdommeren og Liverpool-forsvarer Andy Robertson på Anfield, står det i en uttalelse fra den engelske dommerforeningen, gjengitt av flere britiske journalister.

Det var i Premier League-kampen mellom Liverpool og Arsenal søndag at situasjonen mellom assistentdommeren og Liverpools venstreback oppsto.

Like etter at hoveddommer Paul Tierney blåste av førsteomgangen gikk Robertson mot linjedommer Hatzidakis – og det er da hendelsen som er under gransking skal ha skjedd.

Robertson fikk gult kort før han og resten av lagkameratene tuslet i garderoben til pause.

Se video av hendelsen øverst i saken.

DISPUTT: Her er Andy Robertson og assistentdommer Constantine Hatzidakis under kampen mellom Liverpool og Arsenal.

Hendelsen og beskyldningene fra Robertson fyrte naturlig nok i gang debatten på balløya søndag kveld.

Tidligere Blackburn-spiss og ekspert for BBC, Chris Sutton, var klokkeklar da han så hendelsen:

– Han må bli suspendert. Han må stå over noen kamper, sa han og begrunnet sin mening slik:

– Du kan ikke ha assistentdommere som deler ut albuer. Jeg forstår ikke hva han har tenkt.

Tidligere Manchester United-kaptein og nå ekspert, Roy Keane, var i andre enden av skalaen og kalte Robertson «en stor baby».

– Han tar tak i linjemannen først. Robertson burde vært mer bekymret over hvordan han forsvarer seg.

Tidligere toppdommer Mark Clattenburg skriver for den britiske tabloidavisen Daily Mail.

Han serverer en annen innfallsvinkel. Clattenburg påpeker at Robertson «initierte kontakten» med dommeren.

TIDLIGERE TOPPDOMMER: Mark Clattenburg.

«Spillere kan pushe oss dommere helt til grensen. De kan provosere oss til et punkt der du har lyst til å gi dem noe i retur. Men ikke under noen omstendigheter kan vi respondere. I hvert fall ikke fysisk. Hatzidakis gjorde det og nå vil det bli et krav om at han skal utestenges», skriver han og melder også følgende:

«Men jeg tror ikke Hatzidakis mente å treffe Robertson med albuen».

Viaplay-ekspert Pål André Helland mente søndag at dommeren minst bør utestenges resten av sesongen, som det gjenstår ni runder av.

– Det er skandalescener. Det kan fort være den siste kampen han dømmer på toppnivå, sa Helland på TV-sendingen.