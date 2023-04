Mareritt for Tuchel i Bayern – røk ut av cupen mot Freiburg

Bayern München er eliminert fra den tyske cupen av SC Freiburg i det som var nyansatte Thomas Tuchels andre kamp som trener for storklubben.

04.04.2023 22:59 Oppdatert 04.04.2023 23:12

Fiaskoen var et faktum da Lucas Holer satte inn 2–1 for Freiburg på straffe fem minutter på overtid. Dayot Upamecano stanget Bayern i ledelsen hjemme på Allianz Arena i kvartfinalematchen etter 20 minutter.

Deretter utlignet Nicolas Höfler åtte minutter senere med et utsøkt langskudd. Med 1–1 til pause hadde hjemmepublikumet grunn til å fortsatt tro på avansement, men i stedet endte matchen med en overraskende cupexit.

MATCHVINNER: Etter å ha sendt Freiburg videre mot Bayern, på Allianz Arena, ble Lucas Holer så glad.

Freiburg ligger for øvrig på 4. plass i Bundesliga, mens Bayern topper den tyske serien.

For snaut to uker siden ble Julian Nagelsmann sparket som Bayern-manager og erstattet av Tuchel. Sistnevnte åpnet karrieren for «Die Roten» med seier over Borussia Dortmund i Bundesliga.

Etter tapet for Freiburg kan 49-åringen vente seg mange kritiske spørsmål og misnøye fra supporterne.

Bayern møter Erling Braut Haalands Manchester City i kvartfinalen i Champions League med oppgjør 11. april og 15. april.