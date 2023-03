Liverpool med kjempesmell mot tabelljumboen – Salah bommet på straffe

(Bournemouth – Liverpool 1–0) Fotball er virkelig ferskvare. Etter å ha smadret Manchester United 7–0, ble Liverpool sendt ned på jorden igjen.

11.03.2023 15:23 Oppdatert 11.03.2023 16:18

– Bournemouth fortjente alle poengene i dag, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport etter kampen.

Liverpool kunne lukte Champions League-plass etter 7–0-seieren over Manchester United forrige søndag. Med tre poeng mot tabelljumbo Bournemouth, ville Liverpool gått forbi fjerdeplasserte Tottenham.

– Hva skal jeg si? Det ble aldri vår kamp. Vi var dominerende i førsteomgang, og de fikk kontringene som de ønsket seg, fortsetter Klopp.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Vince Mignott / EPA

Og det var på nettopp en kontring kampens eneste scoring kom. Danske Philip Billing var sist på ballen og skjøt Bournemouth vekk fra nedrykksplassene.

Det er samme Bournemouth som tapte 0–9 for Liverpool i motsatt oppgjør tidligere denne sesongen.

Liverpool og stjernespiller Mohamed Salah hadde muligheten til å komme seg tilbake i kampen igjen på et straffespark.

Bournemouths Adam Smith opptrådte som keeper da han reddet en heading fra Diogo Jota – og dommeren pekte på straffemerket etter bistand fra videodommerne.

Men Salah, som ofte er sikkerheten selv for Liverpool fra krittmerket – traff ikke målet engang. Han sleivet ballen utenfor mål til glede for de fremmøtte på Vitality Stadium.

«Sånn er livet», oppsummerer Klopp om straffemissen til Liverpools nummer 11.

– Jeg synes vi starter greit i annenomgang. Vi får straffe, bommer på den, og etter det forhaster vi oss og skaper ikke nok sjanser, sier Klopp.

Grafikk: www.sofascore.com

Liverpool hadde flere gode muligheter – i tillegg til straffesparket – til å åpne målkontoen, men da det ikke ville seg for Virgil van Dijk eller Darwin Núñez, stemte det for vertenes midtbanemann Philip Billing halvveis ut i førsteomgang.

Dango Ouattara ble spilt gjennom på høyreflanken, tok så en Iniesta-dragning mellom Andy Robertson og van Dijk, før han sendte en meget god ball 45 grader ut.

Der sto en umarkert danske, som sendte hjemmelaget i ledelsen fra kloss hold.

Nevnte van Dijk hadde muligheten på flere dødballer, men fikk avslutningen sin hindret på strek ved første anledning. Da han raget høyest like før pause, stusset han avslutningen like til side for mål fra drøyt tre meters hold.

Bournemouth hadde også store målsjanser – og så ikke ut som et jumbolag lørdag ettermiddag. Seieren sender laget fra 20.- til 16.-plass.

Liverpool er nummer fem i ligaen, tre poeng bak Tottenham.