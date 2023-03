Manchester United trakk Sevilla i Europa League-kvartfinalen

Nei, selvsagt ikke.

Hvis du får vanskelig gruppespill, vanskelig åttedelsfinale/kvartfinale/semifinale, så er det jo selvsagt vanskeligere å vinne enn om man får en enklere vei til finalen og bare må slå favoritten én gang.

Ta Bayern for eksempel. I år møter de PSG i åttedelsfinale, Manchester City i kvartfinale og Real Madrid/Chelea i semifinale.

Da er det mindre sjanse for at de vinner Champions League enn hvis de hadde fått Napolis rute for eksempel, med Eintracht Frankfurt, Milan og enten Inter eller Benfica.

Hvis du ser på oddsmarkedet er Napoli nå plutselig tredjefavoritt bak Manchester City og Bayern München. De er større favoritter enn Real Madrid, fordi Real Madrid først må slå ut Chelsea og deretter Bayern eller City.

Så denne myten om at man «må slå alle» kan legges død, for det stemmer rett og slett ikke.