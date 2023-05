Saggi fikk hjernerystelse etter supporterskandale

Rohit Saggi (31) ble truffet av en flaske i tinningen etter kampen mellom Stabæk og Vålerenga. Tirsdag var dommeren hos legen i Oslo.

TRUFFET AV FLASKE: Dommer Rohit Saggi hadde et merke i tinningen etter å ha blitt utsatt for en supporterskandale 2. pinsedag.

30.05.2023 10:51 Oppdatert 30.05.2023 12:06

– Jeg har fått en liten hjernerystelse. Legen sa til meg at jeg får ta de neste dagene til hjelp, så skal jeg være oppe og nikke igjen, forteller Saggi til VG tirsdag formiddag.

Han er foreløpig ikke satt opp til å dømme en ny match til helgen, men kamplederen føler seg klar for oppgaven. Personen som kastet flasken, er anmeldt av politiet.

– Det er viktig å få frem at jeg ikke ser på meg selv som noe offer her. Jeg har litt hodepine og det gjør litt vondt å tygge, siden jeg ble truffet i tinningen, men dette går bra. Jeg ønsker at vi skal bruke denne hendelsen til læring, sier Saggi.

Tirsdag er Saggi bedt om å møte ledelsen i Norges Fotballforbund på Ullevaal stadion. Der skal dommeren i samtale med blant andre generalsekretær Karl-Petter Løken og kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

– I dag skal jeg på et møte med NFF sentralt for å se hva vi kan gjøre for å hindre at dette skjer i fremtiden og for å sette søkelys på hvordan vi kan skape endring, sier Saggi.

I en pressemelding fra Løken betegner generalsekretæren hendelsen som en uakseptabel vold.

- Det er fantastisk at Saggi klarer å løfte blikket å se utover seg selv etter det han opplevde i dag. Vi må bli flinkere til å ta vare på dommerne våre, enten de dømmer i toppfotballen eller breddefotballen. Vi er svært interessert i hvilke tanker Saggi har om det, sier Løken.

Dommeren selv forteller om en unison støtte fra Fotball-Norge etter skandalen, hvor en mindreårig supporter kastet en flaske i hodet på ham da han var på vei av banen etter lokaloppgjøret mellom Stabæk og Vålerenga mandag kveld.

– Det er en trist dag for Stabæk. Vi har tatt alle forholdsregler, men så kommer det en flaske som treffer dommeren i tinningen. Det skal bare ikke skje, uttalte arrangementsjef Kjetil Ekeli til VG.

Saggi gikk umiddelbart i bakken etter hendelsen og måtte få legetilsyn. Han fortalte etterpå til VG at det gikk i svart for ham.

– Det har vært utelukkende støttemeldinger i alle ulike innbokser. Det settes veldig stor pris på. Det er også god oppfølging fra både Stabæk og fotballforbundet. Dette handler egentlig ikke om meg, men om trenden vi ser. Vi ser at i barne- og ungdomsfotballen, senest i en kamp i Oslo hvor de gikk løs på hverandre, er det en dårlig utvikling.

– Vi har et felles ansvar om å gjøre noe, for dette er ikke noe NFF eller dommerne kan fikse selv over natten. Vi må gjøre dette sammen, sier Saggi.