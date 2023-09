Oscar Bobb til VG om Haalands lovord: – Utrolig å høre Erling si det

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland kaller Citys ferske, norske Premier League-spiller Oscar Bobb for «en ny spiller» som «er fantastisk å se på». 20-åringen kaller debutfølelsen for «utrolig» og takker landsmannen for gode ord.

ELLEVILL NORSK JUBEL: Da Erling Braut Haaland scoret sitt tredje mot Fulham lørdag og ble omfavnet av landsmann Oscar Bobb. Vis mer





Publisert: 02.09.2023 21:35

– Det er utrolig å høre Erling si det og jeg setter pris på det han sier. Han er en enorm spiller og lagkamerat. En det er nydelig å spille og trene med hver eneste dag, sier Bobb til VG – og fortsetter:

– Det er så mye jeg kan lære av ham på og utenfor banen. Han har hjulpet meg så mye siden jeg kom inn på førstelaget. Å lære av Erling og de andre spillerne vi har er noe jeg setter pris på hver eneste dag – og kommer til å hjelpe meg.

For Haaland – som selv stjal absolutt alle overskrifter i Manchester med sitt hat trick mot Fulham lørdag – tok seg tid til å fullrose lagkompisen og landsmannen etter kampen.

20-åringen fikk nemlig sin førstelagsdebut i en tellende kamp på Etihad Stadium lørdag ettermiddag.

– Fantastisk. Han har utviklet seg vanvittig i det siste. De siste par månedene har han blitt en helt ny spiller. Han har blitt rask, han er mye bedre på å drible og tryggere med ballen, sier Haaland til Viaplay – og kommer med følgende spådom:

– Det er fantastisk å se, og jeg tror ikke det er lenge til han banker på døra til Ståle. Vi får se.

Fakta Oscar Bobb og Manchester City: Oscar Bobb, født 12. juli 2003 (20 år gammel).

Fra: Oslo.

Har blitt belønnet med utmerkelsen «årets akademispiller» to år på rad.

Gjorde seg i sommer fortjent til å delta på Citys sesongoppkjøringstur til Asia.

Der gjorde han sakene sine godt og høstet blant annet lovord fra Pep Guardiola

Har vært en del av kamptroppen, men ubenyttet reserve i supercupfinalen mot Sevilla og Premier League-oppgjørene mot både Newcastle og Sheffield United. Lørdag fikk han debuten mot Fulham. Vis mer

For å bryte gjennom nåløyet i det som sist sesong var verdens beste klubb er ingen enkel oppgave.

Innhoppet kommer etter en sommer der Bobb fikk spilletid i treningskamper. Han har reist som en del av City-troppen siden sesongen for alvor startet med Community Shield mot Arsenal.

Men først de siste ukene har han vært en del av kamptroppen, der han faktisk kan bli benyttet som innbytter. Lørdag fikk han altså muligheten.

Det skjer etter at hans argeste konkurrent om spilletid, Cole Palmer, forsvant til Chelsea denne uken.

– En utrolig følelse, beskriver Bobb om det å komme inn til debuten.

– Et veldig spesielt øyeblikk for meg foran fansen vår. Nå må jeg bare fortsette å jobbe hardt og forhåpentligvis kommer flere muligheter. Det er en dag jeg helt sikkert aldri vil glemme, sier nordmannen.

Bobb ble byttet inn i det 89. minutt og hadde noen gode offensive involveringer i tilleggstiden.

Publikum applauderte og ropte entusiastisk. Bobb kaller den følelsen for utrolig og skryter av City-fansen som han mener hjalp laget til seier.

– Og selv om jeg var glad for debuten, var jeg også ekstremt fokusert på å sørge for at jeg gjorde en god prestasjon for å sikre de tre poengene. Det er det vi gjorde og det gjør meg fornøyd.

SKRYTER: Manchester City-kaptein Kyle Walker, her underveis i kampen mot Fulham lørdag. Vis mer

Kyle Walker – som bærer kapteinsbindet i City i Kevin De Bruynes skadefravær – har følgende skussmål etter Bobbs debut:

– Oscar har vært fantastisk, sier Walker til VG.

– De siste årene på U23-laget har han vist et nivå som har ført ham opp på førstelaget. Og, med Cole Palmer ute, så har han åpenbart muligheten nå. I dag viste han at han er god, at han har mye å tilføre og forhåpentligvis bare fortsetter han.

På VGs spørsmål om hvordan han selv har forsøkt å støtte en ung spiller i den stjernespekkede garderoben, svarer Walker slik:

– Du må bare være der for dem. Han er en ung kar og du må lede disse unge spillerne. Men han har en utrolig personlighet, han er ydmyk og stille, men du ser hva han gjør på banen. Han snakker med beina, sier City-kapteinen.

VG informerer: Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.