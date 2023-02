Jadon Sancho reddet poeng: Scoringen som rører Old Trafford

(Manchester United-Leeds 2–2) Han var ikke med på Manchester Uniteds treningsleir under VM-pausen på grunn av «fysiske og mentale» problemer. Onsdag reddet Jadon Sancho poeng på en skuffende kveld for hjemmelaget på Old Trafford.

REDDET POENG: Jadon Sancho scoret og reddet ett poeng for Manchester United.

08.02.2023 22:59

Jadon Sancho kom inn og scoret i sin første Premier League-kamp siden oktober. 22-åringen pekte mot hodet i jubelen etter utligningen til 2–2. Det rørte et Old Trafford med 73.456 tilskuere på plass.

– Det er fysisk, men det fysiske har sammenheng med det mentale, meldte Manchester United-manager Erik ten Hag ifølge ESPN for en måned siden. I stedet for å følge laget til Spania kjørte Sancho sitt eget opplegg i Nederland i VM-pausen.

– Så jeg må vise tålmodighet, sa Manchester United-manageren.

Onsdag kveld fikk han betalt.

Sammen med et mål av Marcus Rashford i 2. omgang reddet Sancho kvelden for et Manchester United som kom 0–2 under mot managerløse Leeds.

Rashford har også feiret med å peke mot hodet en rekke ganger den siste tiden:

Men seieren glapp for Manchester United. Raphaël Varane var nærmest, men headingen ble stoppet av en mesterlig redning av Leeds-keeper Illan Meslier. Leeds klarte ikke å ta sin første ligaseier på Old Trafford siden 1981, men poenget var en opptur etter tap 5–1 og 6–2 de to siste sesongene.

Wilfried Gnonto sjokkstartet Leeds allerede etter 55 sekunder.

Gjestenes Pascal Struijk vant ballen før italieneren fant spissen Patrick Bamford noen centimeter på rett side av offsidegrensen. Trekanten var like perfekt. Omgitt av fem United-spillere.

Den 172 cm høye Gnoto presset ballen ned i David de Geas høyre hjørne.

Michael Skubala kunne juble med resten av den midlertidige managertrio etter mandagens sparking av Jesse Marsch.

Manchester United så ikke ut til å være helt påskrudd.

Struijk var bare en de Geas høyre keeperhanske fra å score dagens andre med brystet etter 10 minutter. Det var all grunn for Erik ten Hag å reise seg fra managerstolen og ta turen ned på sidelinjen.

0–1: Wilfried Gnonto feiret sin tidlige scoringen med å hysje.

Leeds mistet Pascal Struijk rett etterpå. Venstrebacken fikk et skudd fra Marcus Rashford i hodet. Dermed var Leeds to mann i minus fra startoppstillingen. Luis Sinisterra hadde allerede gått av.

Alejandro Garnacho var noen centimeter fra utligning på to muligheter etter å ha blitt satt glimrende opp av Bruno Fernandes begge ganger. 18-åringen fra Madrid satte fart på United før Marcel Sabitzer utfordret Leeds-keeper Illan Meslier med et skudd oppe i hjørnet.

Men Manchester United kom ikke nærmere i løpet av de 53 minuttene 1. omgang varte.

IKKE FORNØYD: Alejandro Garnacho klarte ikke å utnytte sjansene før pause.

Den amerikanske midtbaneduoen Tyler Adams og Weston McKennie jobbet intenst.

– De har vært veldig bra i 1. omgang, mente Eirik Bakke – eks. Leeds – i Viasats studio.

Casemiro og Christian Eriksen ute, hadde Fred og Marcel Sabitzer den sentrale jobben hos Manchester United. Østerrikeren – innleid fra Bayern München – spilte sin første kamp fra start.

Men det var Leeds som dundret av gårde etter pause også.

Innbytter Crysencio Summerville og presspillet fungerte optimalt. Gnonto spilte fri Summerville på venstre. 21-åringen fra Rotterdam presset ballen forbi de Gea via Raphaël Varane.

– Det er nesten så man ikke tror det man ser, kommenterte Nils Johan Semb fra Old Trafford.

Før timen var gått forsvant en ble en svært ble United-spiss Wout Weghorst byttet ut sammen med Garnacho. Inn med Jadon Sancho for første gang i ligaen siden i fjor høst Og Premier League-debutant Facundo Pellistri.

1–2: Marcus Rashford jubler for Manchester Uniteds første mål.

Byttene ga umiddelbar effekt. Pellistri var tredje sist på ballen da Diego Dalot la et perfekt innlegg.

Marcus Rashford gikk i været, slo stopper Robin Koch i lufta og headet ballen i hjørnet. Rashfords åttende ligascoring etter VM-pausen.

Men Leeds hadde ikke gitt seg. Brenden Aaronson knallet et frispark i David de Geas høyre stolperot.

Allerede søndag møtes klubbene igjen i Premier League. Da på Elland Road i Leeds.