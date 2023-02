Britiske medier: Emiren av Qatar ønsker å kjøpe Manchester United

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, emiren av Qatar, skal være interessert i å kjøpe Manchester United fra Glazer-familien.

TIL SALGS: Manchester United ble lagt ut for salg i november.

08.02.2023

Det skriver The Guardian onsdag ettermiddag.

Manchester United eies av Glazer-familien. De ønsker seg seks milliarder pund, altså nesten 75 milliarder norske kroner, for klubben. Ifølge The Guardian ser Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani på 4,5 milliarder pund som en mer realistisk pris.

Emiren skal ha lagt inn et bud på én milliard pund tilbake i 2011. Da ble budet avslått.

INTERESSERT: Her er Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani under vinterens VM.

Også tabloidavisen Daily Mail skrev om qatarsk interesse tirsdag kveld. De hevder at en gruppe investorer fra Qatar er i ferd med å legge inn et «seriøst» bud på klubben.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty reagerer på rapportene. De peker blant annet på migrantarbeidernes arbeidsforhold og behandlingen av homofile i landet, skriver NTB.

– I kjølvannet av fotball-VM og bestrebelsene Qatar-regjeringen gjorde for å skape et nytt glitrende image for landet, virker det svært sannsynlig at et qatarsk bud på Manchester United vil være en fortsettelse av det statsstøttede sportsvaskingsprosjektet, sier Peter Frankental, Amnestys økonomiske direktør i Storbritannia, til nyhetsbyrået PA.

– Vi så bare begrensede reformer rundt migrantarbeideres rettigheter i Qatar i forkant av verdensmesterskapet, og det har ikke vært noen som helst bevegelse for å få slutt på den skammelige kriminaliseringen av LHBT+-personer eller institusjonell diskriminering av kvinner, fortsetter han.

Det er ventet at al-Thani vil få konkurranse av flere, deriblant Jim Ratcliffe, Storbritannias rikeste mann.

Den britiske regjeringen jobber for tiden med nye reformer som vil påvirke vilkårene for eierskap i Premier League. Det er ventet at disse legges frem innen kort tid.