Leeds-kaoset: – Tror de redder plassen

Klubben er på «desperat» managerjakt etter at Jesse Marsch (49) fikk sparken, og søndag kommer erkefienden Manchester United på besøk. Det tærer på tynnslitte supporternerver i Leeds.

LOVENDE: Leeds-spillerne feirer 2–0-scoringen mot Manchester United onsdag kveld. Til tross for lovende takter ble det «bare» ett poeng.

12.02.2023 08:20

– Det har vært mye frustrasjon blant supporterne etter at det begynte å gå nedover under Marcelo Bielsa. Det har variert altfor mye i prestasjonene, og blitt lite poeng.

Slik oppsummerer Gunnar Halle det siste året i Leeds United til VG. Hønefoss-treneren har også 70 kamper for Leeds fra 1996 til 1999, og har siden da fulgt klubben som supporter.

Det er snart et år siden legendariske Bielsa fikk sparken, og ble erstattet av Marsch. Det holdt akkurat til å redde plassen i siste serierunde i mai, men nå er det blytunge tider igjen.

FIKK SPARKEN: Jesse Marsch fortviler underveis i hjemmekampen mot Nottingham Forest forrige helg. Det ble amerikanerens siste kamp som Leeds-manager.

– Jeg synes det er rart at Marsch har fått hente såpass mange spillere som opplagt er hans valg, og så får han sparken rett etter at januarvinduet stengte. Det er en del spennende typer, men det har ikke fungert, mener Halle.

Sterkt poeng på Old Trafford

Leeds-fansen fikk en etterlengtet opptur da laget leverte en meget god kamp på Old Trafford onsdag kveld, to dager etter at amerikanske Marsch fikk sparken etter ett år i managerjobben. Men 2–0-ledelsen ble til 2–2 og «bare» ett poeng igjen.

Pussig nok skal lagene møtes i ligaen igjen, med fire dagers mellomrom.

Sist Leeds vant i ligaen var 4–3 hjemme mot Bournemouth 5. november. Siden da er det blitt fire tap og fire uavgjort, og 16.-plassen er bare ett poeng over Everton under nedrykksstreken.

Bortekampen mot nettopp Everton 18. februar blir meget viktig, og da er trolig også en ny manager på plass.

Fakta Betydelige Leeds-overganger 2022/23-sesongen Inn: Weston McKennie, midtbane, fra Juventus (lån)

Georginio Rutter, angrep, fra Hoffenheim

Max Wöber, forsvar, fra Red Bull Salzburg

Wilfried Gnonto, angrep, fra Zürich

Luis Sinisterra, angrep, fra Feyenoord

Tyler Adams, midtbane, fra RB Leipzig

Brenden Aaronson, angrep, fra Red Bull Salzburg

Rasmus Kristensen, forsvar, fra Red Bull Salzburg

Marc Roca, midtbane, fra Bayern München

Joel Robles, keeper, fra Atlético Madrid Ut: Diego Llorente, forsvar, til Roma (lån)

Kalvin Phillips, midtbane, til Manchester City

Raphinha, angrep, til Barcelona

Mateusz Klich, midtbane, til DC United Vis mer

LEEDS-FORTID: Gunnar Halle (t.h.) i en duell med Ole Gunnar Solskjær i en kamp mellom Manmchester United og Leeds i desember 1996.

– Timingen for et skifte har vært dårlig. Kandidater som Carlos Corberán fra WBA og Andoni Iraola fra Rayo Vallecano har de tydeligvis ikke fått tak i. Spørsmålet er om de går for en kortsiktig løsning som skal redde plassen, eller tenker lenger, sier Kasper Wikestad som kommenterer søndagens møte med Manchester United for Viaplay sammen med Nils Johan Semb.

Feyenoords Arne Slot og argentinske Marcelo Gallardo, for tiden uten klubb, har også vært knyttet opp mot den ledige jobben.

Fakta Leeds United Stiftet: 17. oktober 1919

Hjemmebane: Elland Road (kapasitet 37.792)

Rykket opp til Premier League i juli 2020 etter 16 år borte fra øverste nivå.

Ble nummer ni i 2020/21, sesongen og nummer 17 i 2021/22.

Har vunnet ligaen tre ganger (1968/69, 73774 og 91/92).

Vant FA-cupen i 1971/72

Frank Strandli, Tommy Knarvik, Eirik Bakke, Gunnar Halle, Tore-André Flo og Alfie Haaland har spilt for Leeds.

Nå er keeper Kristoffer Klaesson og midtstopper Leo Fuhr Hjelde i klubben. Hjelde er på lån i Rotherham (nivå to) ut sesongen. Vis mer

– Noen nostalgikere har ønsket Bielsa tilbake, men det er vel en dårlig idé?

– Jeg er ikke så sikker på at det hadde vært en dårlig løsning. Han har en enorm status i Leeds, og måten han forvandlet den klubben på fra totalt kaos til opprykk var utrolig. Det virket nesten som om han brukte tryllestøv, mener Wikestad.

– Hadde han kommet tilbake tror jeg det ville gitt veldig mange en enorm boost, legger han til.

For komplisert

Halle på sin side er mer skeptisk til en Bielsa-retur, og det har heller ikke vært konkret kjent at det er et alternativ for styreleder Andrea Radrizzani og sjefene på Elland Road.

– Jeg tror ikke det er et riktig valg. Han hadde en veldig fin periode og fikk dem opp, men for både ham selv og klubben tror jeg de må se andre steder. Bielsa er en herlig karakter, men jeg tror også at det kan bli for komplisert for mange av spillerne at han er så nøyaktig og har så mange forskjellige taktiske varianter, sier Halle.

EVIG HELT: Marcelo Bielsa (nummer 20 i midten) feirer opprykket sammen med Leeds-spillerne i juli 2020.

Foreløpig er det Michael Skubala, Paco Gallardo og Chris Armas – en trenertrio fra klubbens ungdomsavdeling – som har ansvaret. De vil etter alt å dømme også lede laget i hjemmemøtet med Manchester United søndag kl. 14.00.

Gammelt «hat»

Wikestad påpeker at Manchester United er den soleklare erkefienden til Leeds, og at stemningen mellom de to byene har vært meget amper i «snart tusen år».

– Fotballmessig kan vi gå tilbake til Sir Matt Busby (Manchester United) og Don Revie (Leeds) på 60- og 70-tallet. Brødrene Jack (Leeds) og Bobby (Manchester United) var legender for hver sine klubber, beskriver Wikestad og legger til:

– Så har du tiden da det var mye hooligans og mørke tider. Det var ekstremt voldelig mellom Leeds og Manchester United.

– Den kampen på søndag vil leve sitt eget liv uansett om Leeds har manager eller ikke. Det trykket som blir på Elland Road vil sørge for at spillerne gir det de har, spår Wikestad.

BRØDRE-RIVALER: Bobby (t.v.) og Jack Charlton i aksjon for henholdsvis Manchester United og Leeds United i januar 1969.

De fire neste kampene etter det andre Manchester United-møtet er Everton (borte), Southampton (hjemme), Chelsea (b) og Brighton (h).

– Southampton og Bournemouth er veldig klare kandidater til nedrykk, og Leeds har sett ut som «favoritt» til å bli det tredje laget. Men det er såpass mange spennende spillere, særlig fra defensiv midtbane og fremover, at jeg tror det kan løsne, mener Wikestad.

– Unngår de nedrykk i mai?

– Leeds har et bedre lag en resultatene viser, så ja – jeg tror de redder plassen, slår Wikestad fast.