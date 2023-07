Sivert Heltne Nilsen snakker for første gang om Brann-dramaet

Brann sa nei til svenske Elfsborgs bud på Sivert Heltne Nilsen (31). Midtbanesjefens agent slår knallhardt mot klubbledelsen. BA-ekspert Jonas Grønner sier til VG at det begynner å bli «betent».

Sivert Heltne Nilsen i aksjon mot Molde søndag. Vis mer





Kapteinen var tilbake på Brann-laget i Molde søndag kveld. Der kommenterte han for første gang det som har skjedd:

– Det er det som er da. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har gode folk rundt meg som styrer det der. For meg er alt fokus på å bli bedre hver dag, sier 31-åringen til TV 2 og fortsetter:

– Det som skjer rundt meg, prøver jeg å bruke minst mulig fokus på. Det skjer mye rundt mange spillere, men jeg tror alt som betyr noe er at man klarer å bruke energien på riktig sted.

I et langt intervju vist på BTs «Ballspark» blir han flere ganger spurt om han ønsker å være i Brann. Han svarer ikke direkte på dette.

– Du må høre med ham som styrer dette, sier Nilsen om sin agent, onkelen Geir Morten Nilsen.

Sivert Heltne Nilsen hevder også at han «ikke har sett» agentens kritikk av Brann-ledelsen i Bergens Tidende.

– Det er i ferd med å bli ganske betent, sier BA-ekspert - og tidligere Brann-spiller - Jonas Grønner til VG.

– Det er vage uttalelser og vegring mot å kommentere det fra Sivert sin side, og hele Bergen og Brann har 2018-sommeren forholdsvis friskt i minne og forventer at han skal gå ut og si at «her skal jeg være for alltid».

Det var i 2018 han forlot Brann til fordel for danske Horsens.

– Vi hadde ham som gjest i BAs «Fotballpreik» for to uker siden. Da sa han at han hadde funnet roen og at det var Brann og laget som var viktig. Så det er en del ting her som er litt merkelig når vi summerer opp alt.

AGENT: Geir Morten Nilsen. Vis mer

Grønner undrer seg på hva som har skjedd. Trodde Nilsen at toget for utenlandseventyr var gått?

– Det første jeg tenkte var at dette var et rent forhandlingspress for å få ny kontrakt, men nå må han på en måte bare stå i det. Og det er vel det han gjør her da, men det skaper masse unødvendig støy, sier Jonas Grønner til VG.

– Hva med det økonomiske?

– Alle spillere vil åpenbart bry seg om den økonomiske delen av fotballen. Han har vært utenlands og har hatt «okay» kontrakter, men han har på ingen måte hatt noen «life changing»-kontrakter. Så for hans del er det selvfølgelig noe han ønsker å sikre seg.

Trener Eirik Horneland vil naturlig nok ha med kapteinen videre. Han sier til BTs «Ballspark» at det er andre i Brann-systemet som tar avgjørelsen om Nilsens kontraktsvilkår:

– Jeg er ikke rådført. Nei, vi har ikke kommet så langt, sier Horneland.

På spørsmål om dialogen mellom Nilsens folk og Brann er dårlig, svarer treneren:

– Dialogen er dårlig når den er utad. Jeg ikke en del av dialogen. Men som det står nå, er dialogen dårlig. Det ser også jeg.

– Jeg håper at Sivert skal bygge Brann videre, både som spiller og trener. Men hvordan avtale han skal ha, er opp til andre å bestemme, sier Horneland.

KRITISK: Gjert Moldestad. Vis mer

Men Sivert Heltne Nilsens agent Geir Morten Nilsen kommer i Bergens Tidende med trussel til Brann-ledelsen:

– Han ønsker ikke å spille i Brann om de ikke viser at de vil satse i årene som kommer.

– Når en toppklubb i Sverige kan tilby og skissere en spennende og langsiktig satsing på Sivert, og Brann ikke kommer på banen i det hele tatt, faller det i svært dårlig jord for oss. Fortsetter dialogen med Brann som vi har opplevd den nå, har vi gitt signal om at vi ønsker at de skal slippe Sivert nå, fortsetter agenten.

TV 2-ekspert - og bergenser - Yaw Amankwah er kritisk til Sivert Heltne Nilsen:

– For en 32 åring med 2 år igjen av kontrakten syns jeg Team Sivert overspiller hånden sin, skriver han på Twitter.

Lederen for supportergruppen Bataljonen, Erlend Vågane, er også kritisk til Nilsen og hans nærmeste:

– Familien Nilsen må snarast legge ned dette forsøket på å presse Brann via mediene! Dette funker ikkje til noko anna enn å øydelegge statusen til Sivert og skape uro rundt laget. Framover no! skriver Vågane på Twitter.