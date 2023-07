Rystet etter vraking av stjernespiller: – At de våger

HAMILTON (VG) Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad er vraket til skjebnekampen mot Sveits. Det vekker oppsikt internasjonalt.

SKAPER REAKSJONER: Caroline Graham Hansen starter på innbytterbenken. Her fra banen på Waikiki stadion i Hamilton.





– Det er veldig interessant at de våger å benke en av de beste i verden én mot én offensivt i en kamp som må være den viktigste kampen på over ti år for Norge, slår Mia Eriksson fast til VG.

Den svenske fotballeksperten, som er programleder i podkasten «Their Pitch» og Opta-analytiker, er rystet over meldingene som dukket opp i norske medier sent mandag kveld, ikke lenge etter at landslagssjef Hege Riise, Ada Hegerberg og Tuva Hansen møtte pressen.

Tirsdag ble vrakingen bekreftet fra offisielt hold.

– Tror du dette er riktig taktikk å gå for?

– Helt ærlig så tror jeg ikke Norges problem ligger i taktikken. Det må ligge andre saker bak dette. Er det for å samle laget?

– Har Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen stilt spørsmål ved Riises taktikk, så hun føler at hun ikke har dem på sin side? Noe er det jo. Ellers benker man ikke disse to, undrer Eriksson.

Hun får støtte fra Michael Fox som følger fotball-VM for The Athletic.

– Det virker rart for meg, sier han til VG.

Fakta Slik starter Norge mot Sveits (4–3–3) Aurora Mikalsen - Tuva Hansen, Mathilde Harviken, Maren Mjelde, Thea Bjelde - Guro Reiten, Frida Maanum, Vilde Bøe Risa - Emilie Haavi, Ada Stolsmo Hegerberg, Amalie Eikeland.

PÅ PLASS: Graham Hansen og resten av spillerne inspiserer banen før skjebnekampen mot Sveits.

Den spanske journalisten David Menayo, som jobber for Marca og Dazn, sperrer opp øynene og knallhard i talen:

– Å spille uten Hansen, om hun ikke er skadet, er fotball-selvmord. Du klarer deg ikke uten en spiller som skaper så mye ubalanse, og spesielt ikke hvis laget er i en krise, sier han til VG.

Han mener valget er overraskende.

– Hun er en spiller som kan utgjøre en forskjell, til tross for at hun ikke er på sitt beste for øyeblikket, fortsetter han.

– Hvorfor klarer ikke Norge å prestere bedre til tross for stjernespillerne på laget?

– Jeg tror at i begge tilfellene med Engen og laget, handler det om at de mangler selvtillit og en idé om spillet. For å oppnå noe må du først tro at det er oppnåelig, og jeg ser et Norge som tviler på evnene sine, sier Menayo.

BLID: Landslagsstrener Hege Riise med flere endringer i lagoppstillingen før start.

Klokken 10.00 norsk tid står Norge klar til dyst mot Sveits. En time før kampstart ble det bekreftet at Riise vraket Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad i startoppstillingen.

Landslagssjefen svarte dette da VG spurte tidligere mandag om man kunne vente seg noen endringer:

– Vi har hatt fokus på store avstander mellom oss. Vi ble statiske. Det har vi snakket om og jobbet med på trening. Vi ser et mer samlet Norge i morgen, og det er det som skal til for å gode relasjoner både offensivt og defensivt, sa Riise.

NRKs ekspert Elise Thorsnes mener vrakingen er overraskende.

– Jeg er faktisk litt i sjokk. Jeg klarer ikke å se hvilke taktiske vurderinger som tilsier at «Caro» ikke skal være på banen i en så viktig kamp. Jeg føler det er ett eller annet som ikke stemmer helt, sier Thorsnes til VG.

