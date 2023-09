Norsk fotball vurderer Premier League-grep: – Da blir det ganske tunge konsekvenser

Det deles ut gule kort i øst og vest i Premier League denne sesongen. Denne trenden kan også dukke opp i norsk fotball.

239 gule kort har blitt delt ut på fem runder i Premier League.

Publisert: 23.09.2023 11:58

– Dette er noe vi må følge nøye med på og ta med oss til 2024, sier NFFs dommersjef Terje Hauge til VG.

Før denne sesongen opplyste Premier League om at de skulle straffe hardere på protester mot dommere og usportslig opptreden. Det har resultert i 239 gule kort de første fem serierundene.

Det er en økning på 28,5 prosent fra 2022/23-sesongens første fem runder. Da var det 186 gule kort.

– Jeg har ikke fulgt så mye med, men 28 høres veldig mye ut. Skulle det vært innført i norsk fotball, høres 28 mye ut, sier dommersjef Hauge.

– Hvordan følger norsk fotball med på denne utviklingen?

– Uefa Uefadet europeiske fotballforbundet har kommet med veldig klare retningslinjer før den internasjonale sesongen. Vi i Norge har ventet med å innføre retningslinjene. Det er ikke nye spilleregler, det er bare alt skal være litt strengere i forbindelse med «image of the game». «image of the game».protester mot dommeravgjørelser, språk- og kroppsbruk og flokke rundt dommeren.

Protester og flokking rundt dommer i Premier League er blitt en god søknad om gult kort. De gule kortene i Premier League har også kommet som en konsekvens av lengre overtid og innstramming på drøying av tid.

Både Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen og Viking-spiller Kristoffer Løkberg er positive til innstramming av regelverket i Eliteserien. Men begge påpeker det samme: karantenereglene sammenlignet med Premier League.

I Eliteserien må spillere stå over én kamp etter fire gule kort. Så må man stå over en til ved seks og åtte gule kort.

– Det går ikke an å sammenligne Premier League med Eliteserien når karantenereglene er så forskjellige. Det skal så lite til for å få karantene i Norge. Et gult kort i Norge er en ganske stor straff for en spiller kontra i England, sier Heltne Nilsen til VG.

I England får en spiller suspensjon etter fem gule kort, mens en må stå over to kamper ved ti gule kort. Etter halvspilt sesong (19 kamper), strykes grensen på fem kamper.

– Hvis listen blir lagt riktig, er det bare positivt for dommere, spillere, publikum og alt. Men jeg frykter litt at den listen ikke blir konsekvent, og det kommer til å skape en frustrasjon, sier Løkberg til VG.

– En god list hjelper mye?

– Det hjelper mye. For da er det lett for spillere å forholde seg til det over tid og lære seg hvordan man må håndtere det.

– Jeg håper etter hvert at dommere lærer seg i større grad at de skiller mellom spontane reaksjoner og unødvendig sutring eller klaging.

Løkberg synes suspensjonsreglene i Norge allerede er for strenge. Også etter at de ble «myket opp» for fem år siden.

– Hvis man i tillegg skal følge Premier League som har økning på 30 prosent gule kort, da blir det ganske tunge konsekvenser etter hvert.

Heltne Nilsen fikk fire gule kort etter årets første elleve ligakamper og sonet straffen i kampen mot HamKam 2. juli. Voldingen ønsker også å gjøre reglene mildere.

– Jeg tror det er publikumsvennlig at det er litt tøft og at man kan gå litt tøft i. Ikke det at man skal gå på dommeren, men at man skal spille tøft og lagene får spille med de beste spillerne så ofte som mulig er publikumsvennlig.

Fakta Spillere med tre gule kort eller flere i Premier League Fire gule: Anthony Gordon, Newcastle

Nicolas Jackson, Chelsea Tre gule: Bruno Guimarães, Newcastle

Emerson, West Ham

Bruno Fernandes, Manchester United

Ola Aina, Nottingham Forest

Lucas Paquetá, West Ham

Aaron Hickey, Brentford

Nélson Semedo, Wolverhampton Vis mer

En av Chelseas mange nysigneringer Nicolas Jackson har allerede fire gule kort på fem kamper. Alle kortene har kommet som følge av alt annet enn det sportslige.

Han har for eksempel fått gult flere ganger for å be dommeren om at motstanderen skal få et kort:

VG spør Løkberg og Heltne Nilsen hvem som er i faresonen dersom Premier League-tendensen kommer til norsk fotball.

– Lagkameraten min Zlatko Tripic kommer ikke til å være enig, men han måtte komme til å passe på kroppsspråket sitt umiddelbart, svarer Løkberg.

– Jeg er ikke så veldig redd for at det skal gå utover meg eller noen andre. Har ikke så mange kandidater på det der, sier Brann-kaptein Heltne Nilsen.