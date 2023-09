Uniteds verste sesongstart på ni år da Onana gjorde kjempebrøler: – All skylden på ham

(Bayern München – Manchester United 4–3) Med ny keeper skulle Manchester United endre spillet sitt. Fasit er fire tap på seks kamper og 14 baklengsmål.

Manchester United startet småpent de første 20 minuttene i den tyske fotballhovedstaden. Men det ble med det.

Det endte i nok en tung kveld for Erik ten Hag og United som har tapt fire av sine seks første kamper denne sesongen. Det er den verste sesongstarten på ni år.

Med fire tap på de seks første kampene (alle turneringer) har ikke United vært svakere siden høsten 2014 (kun én seier den gangen). Da var Louis van Gaal fersk United-sjef – nå har hans landsmann ten Hag tunge dager.

Blant annet på grunn av hans eget keeperkjøp André Onana. Kameruneren tok over for nå klubbløse David de Gea mellom stengene i sommer. Og det var nettopp de Gea som ble hentet til klubben 2011 av sir Alex Ferguson og var førstevalget frem til denne sesongen.

– Han er en god keeper og har en annerledes profil. Det er hvorfor vi signerte ham. Med ham, vil vi ha endringer i spillet vårt, har manager ten Hag begrunnet om signeringen av Onana.

BEINA: Erik ten Hag har hentet inn André Onana blant annet for hans kvaliteter med føttene.

Ten Hag-favoritten fikk et skudd fra 16 meter så å si rett på seg halvveis ut i førsteomgang.

TV 2-ekspert Petter Myhre mente han bare kunne tatt den med beina. Keeperen valgte å bruke hendene, men det var ikke nok kraft i hanskene til Onana. Leroy Sané kunne dermed juble for kampens første scoring.

– Forferdelig tabbe, var dommen til Myhre.

– All skylden er på ham. Det skulle vært en enkel redning. Ikke et hardt skudd å håndtere. Du forventer at han redder den. Det symobliserer Manchester United denne sesongen, fastslår tidligere United-stopper Rio Ferdinand på TNT Sports.

Onana var tydelig preget og måtte hjelpes opp av lagkamerat Sergio Reguilón.

HJELP: Sergio Reguilón prøver å oppmuntre André Onana etter målet til Leroy Sané.

Det tok ikke lang tid etter før skuffelsen ble forverret. Jamal Musiala lekte seg på venstresiden med Diogo Dalot før han sendte ballen til en umarkert Serge Gnabry. Han hadde ingen problemer fra kloss hold med å score Bayerns andre mål på fire minutter.

Manchester United ristet av seg den håpløse slutten på førsteomgang og scoret nesten umiddelbart etter hvilen.

Danske Rasmus Højlund kunne feire for sin første scoring i United-drakten etter flott kombinasjonsspill.

REDUSERING: Rasmus Højlunds nettkjenning var det første av tre United-mål.

I det første angrepet etter reduseringen skulle det bli drama.

David Upamecano headet nemlig i armen til Christian Eriksen. Den svenske kamplederen ble sendt til videoskjermen og dømte således straffe. Fra krittmerket var Harry Kane sedvanlig nådeløs og scoret sitt sjette mål mot United i karrieren.

– Jeg synes den (hånden) var i en unaturlig posisjon. Han retter ut armen. I dag og i denne tidsalderen er det en straffe, sier tidligere Manchester United-spiller Paul Scholes på TNT Sports’ sending.

3–1: Harry Kane scoret på et straffespark.

Vertene fortsatte sitt voldsomme trykk mot United-leiren, uten å få uttelling.

Da åpnet det seg en mulighet i kampen for United igjen, som reduserte tre minutter med slutt. Rashford flikket flott til innbytter Martial som pirket ballen videre til Casemiro. Fra en sittende posisjon greide brasilianeren å lure inn deres andre mål for kvelden.

Men det var nok et falskt håp. På overtid kom kampens sjette mål.

Bayerns Joshua Kimmich dro frem en pasning av ypperste verdensklasse i en bue over United-forsvaret. Adressen var innbytter Mathys Tel som kunne sørge for spikeren i kisten.

4–2: Mathys Tel scoret et flott mål for vertene.

Tilleggstiden var bare fire minutter, men United rakk å få med seg et trøstemål. Casemiro forlenget et frispark fra Fernandes i målet bak Ulreich.

Tyskerne sikrer tre poeng og topper gruppe A etter én av seks runder i gruppespillet. De to andre lagene – København og Galatasaray – spilte uavgjort tidligere onsdag.