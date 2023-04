Guardiola om straffebommen: – Erling kommer til å lære av det

MÜNCHEN (VG) (Bayern München – Manchester City 1–1, 1–4 sammenlagt) Manchester City-trener Pep Guardiola tror Erling Braut Haaland (22) fikk en viktig lærepenge av straffebommen mot Bayern München.

MENNESKELIG: Erling Braut Haaland bommet på straffe for første gang siden april 2021 – etter 16 strake straffescoringer i alle turneringer.





– Erling kommer til å lære av det: Ta ballen og forsvinn, forsvinn!

Det sier Pep Guardiola til VG på pressekonferansen etter å ha sikret semifinaleplass i Champions League etter 4–1 sammenlagt mot Bayern München.

Han klar på hva Erling Braut Haaland har å lære av sin første straffebom i Manchester City-trøyen – som kom etter at Bayern München-stjernen Leon Goretzka virket å forstyrre nordmannen i første omgang.

Da Haaland var klar til å skyte fra ellevemetersmerket, tok Goretzka initiativ til å fjerne noe som tilsynelatende var mellom ballen og mål.

– Vil lære

Nordmannen endte med å blåse ballen over. Han fikk imidlertid le sist, for i annen omgang scoret han og Manchester City er videre til semifinale i Champions League etter 4–1 sammenlagt.

– Alle kan gjøre det, fortsetter Guardiola om Goretzkas manøver, uten å gi øvrige karakteristikker av opptredenen.

En viktig lærepenge for Haaland, dog.

– Han er 21, 22? (Pressesjefen bekrefter 22). Jeg er sikker på at han vil lære av det, kom deg ut av situasjonen, før du legger ballen tilbake og gjør deg klar. Og at han vil være mer sikker neste gang det skjer, sier Guardiola – om spissen han kaller en «utrolig maskin».

– Svært høyt press

Den anerkjente Geir Jordet – trolig mest kjent for sin forskning på straffespark i fotballen – skriver til VG at Goretzkas oppførsel i hans øyne er bidragsytende til at Haaland bommet som han gjorde.

– Det var masse forstyrrelser i forkant, sier han.

Det er i tillegg til det enorme presset i en CL-kvartfinale blant de seks årsakene Jordet nevner: