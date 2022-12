Går til lokalrivalen Mjøndalen: – Vi vet at han er blå innerst inne

Bjørn Petter Ingebretsen (55) er ferdig i Strømsgodset etter 17 år. Nå går turen til klubbens store rival.

REISER VIDERE: Bjørn Petter Ingebretsen har vært 17 sammenhengende år i Strømsgodset, men nå er det slutt.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

NTB, VG

19. des. 2022 17:48 Sist oppdatert nå nettopp

Bjørn Petter (BP) Ingebretsen er nemlig ansatt som ny sportssjef i fotballklubben Mjøndalen, som ligger drøye 10 kilometer lenger opp i Drammenselva sammenlignet med Marienlyst Stadion, Godsets hjemmebane.

– Det er vemodig å forlate klubben nå, etter å ha vært her i 17 år. Jeg har blitt kjent med veldig mange gode folk, trivdes veldig godt og er veldig glad i Strømsgodset, sier Ingebretsen på Strømsgodsets hjemmesider.

Truls Waaktaar Schøne, leder i Strømsgodsets supportergruppe GodsetUnionen, er mest opptatt av å takke Ingebretsen for sine 17 år i klubben.

– Selvfølgelig er det alltid litt bittert at en Godset-mann går til 3050 (postnummeret i Mjøndalen), men han har gjort en fin jobb i Godset. Vi er bare veldig takknemlig over den jobben har har gjort i Strømsgodset. Det er det viktigste, sier Schøne til VG.

– Vi vet at han er blå innerst inne, legger supporterlederen til.

I Mjøndalen jobber også BP Ingebretsens sønn, Bjarne Ingebretsen. Han er assistentrener på A-laget, der Kevin Nicol er fungerende hovedtrener.

– Det er både vemodig og trist at BP ikke skal jobbe i Strømsgodset lenger. Det er en god kollega og et godt menneske som nå drar videre. Vi har hatt noen fantastiske opplevelser sammen og klubben har mye å takke BP for. Personlig kommer jeg til å savne ham veldig, sier Strømsgodsets daglige leder Magne Jordan Nilsen.

– Bjørn Petter har vært både hovedtrener og han har utviklet yngre spillere. Han har rett og slett vært en bamsefar i klubben. Han har stilt opp når klubben har vært på sitt verste. Det er noe vi setter veldig pris på, sier Schøne.

Styreleder Trond Stabekk i Mjøndalen er glad for å ha kommet til enighet med Ingebretsen.

– Ja, vi er veldig glade for å få på plass en sportssjef med hjerte for utvikling og som dessuten har lokal forankring til klubben og kulturen. Denne kombinasjonen står høyt på vår liste når vi skulle gjøre et nytt forsøk på å fylle denne rollen igjen, sier Stabekk.

Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund ga seg som trenere i Strømsgodset etter 2022-sesongen. Ingebretsen har hatt trenerrollen i drammensklubben i ikke mindre enn tre perioder.

I utgangspunktet skulle Ingebretsen jobbe videre i Strømsgodsets utviklingsavdeling, men i stedet blir Mjøndalen neste stopp.