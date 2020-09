Sørloth blir tidenes trønderske overgang: – Dette er et eventyr

Alexander Sørloth (24) blir etter alle solemerker spiss for RB Leipzig, som var i semifinalen i Mesterligaen. Pappa Gøran tør ikke juble før absolutt alt er på plass.

22. sep. 2020 10:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er et eventyr. Eller sier som Nils Arne har sagt: Det er ikke et eventyr, for det er jo i ferd med å bli virkelighet.

Det sier Gøran Sørloth til Adresseavisen tirsdag morgen.