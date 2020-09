Bryne sikret viktig seier i sjanserik kamp

Bryne gjorde jobben nok en gang og sørget for tre verdifulle poeng borte mot Odd 2. Laget er bare poenget bak lederlaget Vard Haugesund på tabellen.

6 minutter siden

Odd 2 - Bryne 1–3:

Det var ventet at Brynes toppscorer Joacim Holtan ville være tilbake i startoppstillingen etter at han hadde sonet for sitt røde kort i forrige runde. Dessverre for jærlaget så måtte han kaste inn håndkleet etter søndagens trening, en lårskade gjorde at han ikke tok noen sjanse på å spille denne kampen.