Fra fiasko til Milan-eventyr: Bohinen ber unge spillere lære av Hauge

Jens Petter Hauge blir norsk fotballs neste proffstjerne. For kun to år siden slet han benken i 1. divisjon.

Jens Petter Hauge som innbytter for Aalesund i august 2018. Den høsten satt han langt mer på benken enn han fikk spille. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

15. august 2018: Fire måneder er gått uten at Jens Petter Hauge har fått starte en seriekamp for Bodø/Glimt. Han ønsker mer spilletid og drar på utlån til Aalesund i 1. divisjon ut sesongen.

Men sportslig blir det ikke et vellykket valg. Hauge spiller lite og sitter på benken som ubrukt reserve i 11 kamper. Lite går slik unggutten håper og drømmer om.

September 2020: Hauge er en av Eliteseriens største stjerner. Flere bruker ordet «sensasjon» om 20-åringen som i forrige uke glitret mot selveste AC Milan på San Siro.

Den italienske fotballgiganten ble så imponert, at den vil bla opp 56 millioner kroner for å hente Hauge umiddelbart. Tirsdag ettermiddag meldte VG at Hauge har landet i Milano, og Glimt-salget er ventet å bli bekreftet innen kort tid.

– Det er helt suverent. Han har hatt en fantastisk utvikling de siste to årene, sier Lars Bohinen.

Lars Bohinen er imponert over utviklingen til Jens Petter Hauge. Han ser en helt annen spiller i dag enn den han rådde over i Aalesund i 2018. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Han var trener i Aalesund da Hauge ble leid inn i siste liten i 2018. Overgangen var gambling i klubbens desperate jakt på å forsterke stallen.

– Jens Petter har utviklet seg på mange måter. Defensivt jobber han mye hardere og tøffere enn han gjorde i Aalesund. Det var litt spesielt da han kom til oss. Vi var ute etter en vingback i 3–5–2-systemet, men fant ingen. Så kom navnet til Jens Petter opp omtrent den siste dagen av overgangsvinduet. Da tok vi en sjanse, forteller Bohinen.

For utålmodige

Han ga Hauge kun én kamp fra start. De øvrige fem kampene fikk han som innbytter. Ifølge Bohinen var det en todelt årsak bak den manglende spilletiden.

– Da han kom til oss, gikk vi inn i en periode der vi hadde ledet serien lenge og begynte å tape kamper. Hovedgrunnen til han ikke fikk spille, var at han ikke var trygg nok defensivt i en femmer i systemet vi spilte. Det andre var han ikke skapte så mye offensivt som i dag.

Bohinen, som for en måned siden måtte gå av som AaFK-trener, mener Hauge er et «kjempeeksempel» på at det er mulig å nå de store drømmene selv om ikke alt går på skinner tidlig i karrieren.

– Det er mange utålmodige, unge spillere der ute som absolutt skal spille og skifte klubb med en gang de ikke får det. De tar seg ikke tid til å bli der de er til å utvikle og etablere seg.

– Jens Petter var også veldig utålmodig, men han sto i det. Han håpet på å få spille mer hos oss enn han fikk i Bodø/Glimt, men sånn ble det ikke. Jeg tror det herdet ham litt å flytte hjemmefra for første gang og komme ut av Bodø for et halvt år. Han har hatt en formidabel utvikling.

Selv om det ble knapt med spilleminuttet under Bohinen, har Hauge ingen vonde følelser om den tidligere England-proffen. I et intervju med Nettavisen forteller han at han lærte mye av oppholdet i AaFK.

– Han vet hvordan det er å være en spiller på vei frem, og han fikk meg til å skjønne hva som skulle til. Jeg er veldig fornøyd med hvordan han behandlet meg selv om ting ikke gikk som forventet, sa Hauge om Bohinen i august.

Fakta Jens Petter Hauge Født: 12. oktober 1999 (20 år) Klubb: Bodø/Glimt Tidligere klubber: Aalesund (på lån i 2018) Mål i Eliteserien 2020: 14 Målgivende: 8 Aktuell: Scoret og hadde målgivende mot AC Milan i Europa League-kvalifiseringen. Nå er han nær en overgang til storklubben. Vis mer

Jens Petter Hauge har storspilt for Bodø/Glimt hele sesongen. Nå vanker det overgang til Milan og Serie A. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nytt liv

Nå skal Jens Petter Hauge bytte ut det trygge livet i Bodø med en helt ny tilværelse i Milano.

– Kampen på San Siro var bare en bekreftelse på at han holder et bra, internasjonalt nivå. Han har tatt de stegene veldig fort. I en enkeltkamp er det mange som kan briljere, men utfordringen hans blir å gjøre det over tid også i utlandet, påpeker Bohinen.

Han ble selv utenlandsproff for første gang da han forlot Viking til fordel for sveitsiske Young Boys i 1990. Senere ble han Premier League-spiller for Nottingham Forest, Blackburn og Derby.

– En klubb som Milan kan ikke sammenlignes med Bodø/Glimt. Alt er større og mer proft. Milanello er et fantastisk treningsanlegg. Det vil komme forventningspress og trykk både utenifra og internt, men Milan har kanskje det yngste laget i Serie A. Jens Petter kommer inn i en fin og ung gruppe.

Nå som Hauge reiser til Italia, gjør han det vel vitende om at han har vært en nøkkelspiller på Bodø/Glimts gulljakt. På 18 kamper har han scoret 14 ganger og hatt åtte målgivende pasninger.