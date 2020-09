Fem snakkiser: «Årets 45 verste minutter gir TIL-sjefen noe å tenke på»

Vi gir deg fem av temaene etter kampen i Oslo.

TIL-trener Gaute Helstrup på sidelinja på KFUM Arena. Berit Roald

Nå nettopp

KFUM Oslo-TIL 1–1

1) Tabbestarten

TIL virket «shaky» fra første sekund. Samkjørt virket spillerne ikke, og pasningene var dårlig timet. Og bedre ble det ikke da Simen Wangberg og Kent-Are Antonsen i fellesskap sørget for at Alagie Sanyang hos hjemmelaget fikk ballen lagt til rette 10 meter foran TIL-målet. Han hadde god tid, og gjorde ingen feil. 10 minutter spilt og skrekkstarten var et faktum.

Bedre ble det heller ikke etter målet heller. Halvtimen ut i kampen burde KFUM-spiss Håkon Kristian Stavrum (sønnen til Gunnar Stavrum) gjort 2–0. Men spilt på åpen kasse maktet han ikke å avslutte innenfor stengene. Nevnte Sanyang kunne også scoret etter 32 minutter, så her var TIL skikkelig ute å kjøre.

Flere KFUM-sjanser kom, og TIL priset seg nok lykkelig da dommeren blåste for pause. Fortvilelsen var i hvert fall tydelig hos hovedtrener Gaute Helstrup på sidelinja.

Den verste omgangen i sesongen var et faktum, og han fikk noe å tenke på.

2) Wangberg-skade?

Om ikke starten var ille nok for TIL måtte kaptein Simen Wangberg ut etter 17 minutter. Trolig er en skade årsaken til dette, og erstatter Lars Sætra varmet opp i minuttene før kampstart for slik å holde seg varm.

Det er neppe sannsynlig at han ble tatt ut av sportslige årsaker. Noe som i så fall vil være oppsiktsvekkende.

3) Byttet som betalte seg

Grepet Gaute Helstrup gjorde i pausen var å bytte ut Mikael Norø Ingebrigtsen til fordel for Sakarias Opsahl.

Bare åtte minutter ut i omgangen hadde den utlånte spilleren fra Vålerenga utlignet etter det som var TILs første corner. Fortjent på det tidspunktet? Kanskje ikke, men TIL framsto i det hele tatt mer tilstedeværende umiddelbart etter pause.

Men effekten varte ikke mer enn fram til timen var spilt. Da jevnet kampen seg ut, og det ble mye mer en stillingskrig.

Ett poeng er greit nok, men mye av det som skjedde i kampen er ikke noe «Gutan» kan være bekjent med. 1–1 mot et lag som KFUM Oslo smaker ikke særlig godt for noen i eller rundt TIL.

4) Fikk debuten

Lars-Gunnar Johnsen kom inn da det var åtte minutter igjen. Det skjedde på samme dag som han offisielt ble klar for TIL etter overgangen fra HamKam som ble offentliggjort sist fredag.

I mellomtiden har han rukket å kjøre flyttelasset fra Hamar til Tromsø, trene en økt med TIL, og reise til Oslo for å spille.

Fem år etter at han forlot TIL forrige gang er han altså tilbake.

5) 100-årsjubileet neste

Om en uke, kommende tirsdag, kommer Lillestrøm til Alfheim. TILs 100-årsdag skal feires på mange forskjellige måter, men om TIL ikke leverer varene på denne dagen vil dette sette en stor demper for mange.

Nå har TIL noen treninger på seg for å forberede seg til kampen som har skikkelig «schwung» over seg. Det trengs.