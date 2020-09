Klopp reagerer på spørsmålet han «alltid» får: – Ingen har spurt Guardiola om det

Jürgen Klopp har flere år igjen av Liverpool-kontrakten, men blir stadig spurt om hva han gjør når tiden på Anfield er over.

Liverpool-manager Jürgen Klopp hører på hva Manchester City-sjef Pep Guardiola har på hjertet under en ligakamp på Anfield i oktober 2018. Phil Noble, Reuters / NTB

Om tre uker har Jürgen Klopp vært Liverpool-manager i fem år. 8. oktober 2015 tok tyskeren over etter sparkingen av Brendan Rodgers. Suksessen kom ikke umiddelbart, men de to siste sesongene har Klopp ledet Merseyside-klubben til titler i både Champions League (2018/19) og Premier League (2019/20).

Klopp har tidligere uttalt at han vil forlate Liverpool når kontrakten løper ut. Men fansen trenger ikke være redd for å miste ham med det første. Suksesstreneren har snaut fire år igjen av avtalen som ble forlenget på tampen av 2019.

Likevel må han ofte svare på spørsmål om fremtiden når han er ferdig i Liverpool.

– Mange spør meg akkurat det spørsmålet. Jeg har aldri hørt noen spørre Pep Guardiola om det, og hans avtale løper ut neste år, påpeker Klopp i et YouTube-intervju med den tyske influenseren Leeroy Matata. Det er senere blitt gjengitt i blant annet Daily Mail.

Guardiola har ledet Manchester City siden 2016. Spanjolen er nå inne i sitt siste kontraktsår.

– Jeg har fire år igjen, og der føles som en evighet i fotball. Mye kan skje i løpet av den tiden. Om fire år regner jeg med å tenke over om jeg skal fornye kontrakten eller ikke. Hvis jeg ikke fornyer, vil jeg fra på ferie. Når jeg forlater Liverpool, tar jeg ikke en ny jobb dagen etter. Det er helt sikkert, sier Klopp.

Den tidligere Borussia Dortmund-treneren antyder igjen at han tar et friår når tiden på Anfield er over.

Liverpool innledet den nye Premier League-sesongen med en vill 4–3-seier over nyopprykkede Leeds sist helg. Søndag reiser de rødkledde til London for å møte et Chelsea-lag flust med nye stjerner.