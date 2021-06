Derfor nekter Nederlands stjerne å ha etternavnet på ryggen

Memphis Depay (27) har opplevd store oppturer og nedturer i livet. Nå er han en av Nederlands viktigste spillere.

Memphis Depay har levert et godt EM så langt. Søndag venter Tsjekkia i åttendedelsfinalen. Foto: Dean Moutharopoulos, Reuters/NTB

Når man ser Nederland-stjerne Memphis Depay i EM, sitter man med en følelse av at man er tilskuer til en diamant som stadig skinner sterkere. Det har lenge hvilt store forventninger på angriperens skuldre.

Som 20-åring ble han tidenes yngste målscorer for Nederland i et VM. Drøyt et år senere ble han hentet for å sette fyr på Manchester United. Der lyktes han aldri.

Men nå ser det ut til at han er i ferd med å få ut potensialet nederlandske fotballkjennere har snakket om i over ti år. Så langt står han med to scoringer og én målgivende i EM. Med seier i søndagens åttendedelsfinale mot Tsjekkia vil Nederland være ett steg nærmere landets andre mesterskapstittel noensinne.

Og i fronten går spilleren «alle» har en mening om. For det virker som om Memphis har modnet, men han har fortsatt en evne til å skape kontroverser.

Fotballen ble utveien

For en del nederlendere er han blitt et slags symbol på den moderne fotballspilleren. En med fantastiske kvaliteter på banen, men som også omfavner glamouren og all luksusen en karriere som en av planetens beste spillere medfører i 2021. Memphis blir stadig sett i luksuriøse biler, som modell for sitt eget klesmerke, og han har en rapperkarriere ved siden av fotballen.

Han vokste opp i Moordrecht, et sted med litt over 8000 innbyggere nordøst for Rotterdam. Der hadde den unge Memphis en tidvis tøff barndom. Han ble utsatt for rasisme og mobbing. Men i likhet med mange andre som er blitt blant fotballens store, ble spillet ute på banen et fristed som holdt ham unna trøbbel.

– Jeg blåste ut all smerten ute på banen, skrev han i selvbiografien sin fra 2019.

Da The Guardian nylig besøkte hjemstedet hans, bemerket avisens utsendte at langt ifra alle der var like stolte av stedets fotballstjerne. Flere mente at han burde delt mer av rikdommen sin med stedet han vokste opp.

Men han huskes også som stjernen som tok seg tid til å spille fotball med de lokale barna under en åpning av en kunstgressbane. Den banen var ikke blitt bygd uten Memphis, ettersom det var premien hans for å bli kåret til det største talentet i nederlandske Eredivisie i 2015. Han bestemte at den skulle bygges i Moordrecht.

Og på banen kan han stå for det spektakulære, med sin glimrende teknikk, eksplosive fart og gode nese for mål.

Fakta Dagens EM-kamper 18.00: Nederland - Tsjekkia (TV 2) 21.00: Belgia - Portugal (NRK1) Vis mer

Memphis feirer ofte ved å stikke fingrene inn i ørene, som et tegn på at han ikke hører på kritikerne. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Ble satset på

De som har sett Memphis Depay score mål i EM, har kanskje lagt merke til at han ikke spiller med etternavnet sitt på drakten. Grunnen til det spores også tilbake til oppveksten.

Memphis’ mor er nederlandsk, mens faren er fra Ghana. Han og resten av familien skilte lag da Memphis bare var fire år gammel. Forholdet mellom ham og faren skal den dag i dag være ikke-eksisterende.

Derfor står det bare «Memphis» bakpå den oransje Nederland-drakten. Han foretrekker også at det er det navnet som brukes når han omtales.

Den tøffe oppveksten satte sine spor. Som ungdomsspiller i den nederlandske storklubben PSV slet han med å tilpasse seg autoriteter og fikk rykte på seg for å være et problembarn, ifølge FourFourTwo. PSV så imidlertid potensialet og ga en «livscoach» ansvaret for å få ham på rett spor. Og selv om oppførselen ikke alltid var god, fremsto han som en dedikert idrettsutøver.

Med tiden spilte han seg inn på laget og imponerte. Sommeren 2015 var flere av Europas storklubber interesserte i den unge angriperen med 50 PSV-mål.

Nederlands angrepsess vil helst bare kalles Memphis. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Pool Getty Images

Klar for Barcelona

Manchester United trakk det lengste strået i dragkampen, men den gjeve overgangen ble aldri noen suksess. Det hjalp heller ikke at storklubben ikke var der den skulle være resultatmessig. I januar 2017 dro han til Lyon, noe som i ettertid må sies å ha vært et klokt valg. Fire og et halvt år med godt spill og 76 scoringer førte til at Barcelona signerte ham forrige uke.

Med mer erfaring i bagasjen ligger det en mulighet for at man endelig får se Depay på sitt beste i en av Europas største klubber.

Men først skal han skyte Nederland til EM-gull.

Kilder: BBC, FourFourTwo, The Guardian, «Memphis Depay – Heart of a Lion»