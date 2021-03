Fjørtoft lanseres som sportsdirektør i toppklubb i Tyskland

Eintracht Frankfurt ligger i øyeblikket på Champions League-plass på bundesligatabellen. Nå lanseres Jan Åge Fjørtoft (54) som sportsdirektør i klubben der fansen elsker ham.

ETTERTRAKTET: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Frode Hansen

Overstegsfinten slo nemlig an blant supporterne i Fjørtofts tre sesonger i Frankfurt (1998–2001).

Når Fredi Bobic etter all sannsynlighet forsvinner til Rune A. Jarsteins Hertha Berlin, lanserer lokalavisen hessenschau.de Fjørtoft som hans etterfølger.

Jan Åge Fjørtoft selv sier til VG at Bobic er i jobben og at det derfor ikke er aktuelt nå. Men at det er hyggelig å bli nevnt blant kandidatene. Se mer fra Fjørtoft lenger ned i artikkelen.

Avisen lanserer nordmannen som en «idealløsning» etter at en rekke andre navn har vært nevnt som etterfølgeren til Bobic.

Blant dem er verdensmesteren Bastian Schweinsteiger og sportsdirektørene Samir Arabi (Arminia Bielefeld), Jonas Boldt (Hamburger SV) og Markus Krösche (RB Leipzig).

Men i hessenschau.de sin avstemning blant leserne er det ingen tvil om hvem som de vil ha: Fjørtoft får nesten halvparten av stemmene og er en klar vinner blant de nesten 14.000 som har stemt til nå.

– Det bør være en person med utstråling, veltalenhet, overbevisning, nasjonale og internasjonale kontakter - et ansikt utad, og som er høyt ansett av fans og distriktet, skriver kommentatoren Steffen Rebhahn.

– Det er en tidligere spiller som har mange av de nevnte egenskapene; Jan Åge Fjørtoft, fortsetter Rebhahn og kaller Fjørtoft en «kultfigur» i klubben.

– Fjørtoft kjenner alle deler av virksomheten: Som leder i Lillestrøm, som spiller i Norge, England, Østerrike og Tyskland, som anerkjent TV-ekspert og som grunnlegger av sitt eget kommunikasjonsbyrå. Han er sympatisk, veltalende og har fortsatt en stort hjerte for Eintracht.

Jan Åge Fjørtoft skriver dette når VG spør om en kommentar:

– Jeg har siden jeg dro fra Frankfurt hatt en tett kontakt med klubben. For et par år siden ble jeg sammen med noen andre tidligere spillere Internasjonal ambassadør for Eintracht. I Fredi Bobic har klubben nå en av de beste sportssjefer i Tyskland. Og så lenge han er der, er jo ikke dette et tema uansett.

Så legger han til:

– Jeg tenker at alle mennesker synes det er hyggeligere å bli nevnt enn glemt. Jeg trives veldig godt i de rollene jeg har nå og vil ikke kommentere «hva-hvis». Alle mennesker synes det er hyggeligere å bli nevnt enn glemt, og det er fint å tenke på at Eintracht-fansen tenker på en fyr fra Gursken.

«Ørnene» fra Frankfurt ligger på 4. plass på bundesligatabellen. I øyeblikket tyder mye på at kampen om den siste Champions League-plassen vil stå mellom Eintracht Frankfurt og Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.