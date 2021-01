De Bruyne-milepæl og Stones-dobbel i enkel Manchester City-seier

(Manchester City - Crystal Palace 4–0) Først kunne Pep Guardiola takke og bukke for en gavepakke i toppkampen. Deretter klatret de opp i ryggen på Manchester United.

Med seier i hengekampen de har til gode vil de nemlig overta serieledelsen fra byrivalen.

Anført av playmakeren Kevin de Bruyne tok Manchester City kommandoen fra start.

John Stones satte pannebrasken til og headet inn ledermålet etter et lekkert innlegg med utsiden av høyrefoten.

Det var De Bruynes assist nummer 100 i Premier League.

SERVITØR: Kevin de Bruyne fortsetter å notere seg for assists. Foto: PETER POWELL / POOL

Deretter fulgte İlkay Gündoğan opp med en perlescoring et snaut kvarter etter pause. Tyskeren vant ballen i returrommet og prikket ballen opp i krysset.

Ti minutter etter scoringen vartet Kevin de Bruyne opp med nok et vakkert innlegg, denne gangen fra hjørneflagget.

Rúben Dias’ første heading ble reddet av Vicente Guaita, men på returen satte John Stones inn sitt andre mål for kvelden, denne gangen med venstrefoten.

Det var hans to første Premier League-mål for Manchester City. Scoringene var hans første siden han scoret for England i VM i 2018 – også da scoret han to mål.

Det var også tredje gang i karrieren at han scorer to mål i samme kamp. Han gjorde det samme mot Feyenoord i Champions League i 2017.

GULLJAKT: Raheem Sterling og John Stones noterte seg begge for scoringer i Manchester Citys overlegne seier mot Crystal Palace. Foto: Peter Powell / POOL EPA

Mot tampen av oppgjøret fikk Raheem Sterling revansje for straffebommen i forrige kamp da han prikket et frispark opp i hjørnet fra like utenfor sekstenmeteren.

Nå mener Gary Lineker at Manchester City er laget å slå.

– Hvis noen havner over Manchester City denne sesongen, tror jeg de vinner ligaen, skriver han på Twitter.

Manchester City har også fått svært god orden på det defensive. I syv av de ni siste ligakampene har de gått av banen uten å ha sluppet inn mål.

Dersom City slår Aston Villa på tirsdag, vil de lede ligaen før Manchester United spiller borte mot Fulham samme kveld.