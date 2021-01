AaFK prøvde å hente Tollås. Fikk ekstern hjelp til å sy sammen et tilbud.

I forrige uke skrev Jonatan Tollås (30) under ei ny kontrakt med Vålerenga. Før det prøvde AaFK å overtale han til en retur.

Jonatan Tollås skrev i forrige uke under ei ettårskontrakt med Vålerenga. Før det prøvde AaFK å hente han tilbake til klubben. Foto: Terje Pedersen, NTB

Nå nettopp

Jonatan Tollås forlot AaFK etter 2014-sesongen som bosmanspiller til fordel for Vålerenga. Kontrakten hans i hovedstadsklubben gikk ut etter forrige sesong, men 30-åringen ønsket å fortsetter i klubben.

Vålerenga ville kun tilby ettårskontrakt, mens Tollås gikk ut i media med at han ønsket to år. I forrige uke skrev han til slutt under på ei ettårskontrakt i den hardtsatsende klubben.