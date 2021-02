Start-talentet om det høye budet: – Det er en hissig prislapp

Jesper Daland er en ettertraktet mann. Start har satt en høy prislapp på 21-åringen, som var skuffet over at Italia-sjansen røk i siste minutt. Samtidig roser han klubben for håndteringen av budet.

Jesper Daland er en ettertraktet spiller. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er kjedelig. Når det kun er tid som står i veien så kjenner en litt på det, men jeg får bruke det til noe positivt og som motivasjon.

Det sier Jesper Daland til Fædrelandsvennen onsdag. Sammen med resten av laget var han på treningsfeltet i snøføyka i Kristiansand. Et godt stykke unna Italia og Filippo Inzaghi som trener.