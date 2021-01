Detaljene bak Åsens RBK-exit – Helland kan følge etter til LSK

Gjermund Åsen (29) er kanskje ikke den siste trønderen som blir Lillestrøm-spiller denne vinteren.

GODE KOMPISER: Gjermund Åsen (t.h.) og Pål André Helland har et nært forhold på privaten. Foto: Ole Martin Wold

26. jan. 2021 14:55 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg fikk det som de ville. Sportssjef Mikael Dorsin har stått fjellstøtt i avgjørelsen om ikke å betale Åsens lønn dersom han skulle lånes ut fra klubben.

Ifølge VGs opplysninger, og slik Nidaros var først ute med å omtale, blir Åsen tirsdag offisielt lånt ut til Lillestrøm ut 2021-sesongen.

Spilleren reiser til Romerike i 15-tiden, gjennomfører den medisinske testen og forhandler om de siste små detaljene før han signerer for den nyopprykkede klubben.

VG kan nå avsløre hvordan brikkene det siste døgnet har falt på plass i den langvarige overgangssagaen rundt spilleren som i høst ble erklært uønsket av RBK-trener Åge Hareide.

To klubber har lenge ført an i kampen om Åsens signatur: Lillestrøm og Tromsø. Begge var interessante alternativer for ham. I utgangspunktet ønsket spilleren å forlate Lerkendal før sesongoppkjøringen startet 18. januar.

Men ettersom ingen av klubbene var villige til å betale hele Åsens lønn på halvannen million kroner, og at RBK nektet å ta seg av en del av lønnen mens han var borte fra klubben, tok det lengre tid enn ventet.

RBK betaler ingenting

Det var dermed neppe en fornøyd Åsen som stilte opp på Lerkendal klokken 06.30 mandag morgen den 18. januar.

Etter flere dagers drakamp endte det opp med at han måtte gjøre et kompromiss: Ifølge VGs opplysninger betaler Rosenborg måndedslønnen til Åsen i januar, men ingenting de resterende 11 månedene av året.

Isteden har Åsen forhandlet direkte med LSK om en noe lavere lønn enn den han hadde i RBK. Slik VG forstår det, ender 29-åringen på en årslønn på drøye én million kroner hos «Fugla».

VG får også opplyst at en kjøpsklausul trolig kan bli inkludert i avtalen mellom RBK og Lillestrøm, som gjør at sistnevnte kan hente spilleren på en permanent overgang til en forhåndsbestemt sum etter sesongslutt.

Åsen tok det endelige valget sitt mandag kveld. Da valgte han ikke bare bort Tromsø, men også Kåre Ingebrigtsens Brann, som kastet seg inn i kampen i siste liten, men som aldri ble sett på som et helt aktuelt alternativ.

Kan påvirke Helland

Valget av Lillestrøm kan, slik VG forstår det, ha en sammenheng med at Åsen skal ha snakket med sin gode RBK-venn Pål André Helland om en mulig gjenforening på Åråsen.

Åsens utlån til Lillestrøm øker betraktelig sjansen for at også Helland blir LSK-spiller i løpet av de neste ukene. Først må vingen riktignok komme til enighet med Rosenborg om en sluttpakke.

Det er grunn til å tro at dette kun vil kunne skje etter at det internasjonale vinduet stenger, ettersom RBK helst ser at klubbens kultfigur forsvinner utenlands istedenfor å styrke en norsk konkurrent. Det skal riktignok være ganske uaktuelt for spilleren selv.

Brann skal også være et aktuelt alternativ for Helland.

Hverken Åsen eller Helland har besvart VGs henvendelser tirsdag.

– Jeg vil egentlig ikke snakke om fremtiden, men jeg har en klar tanke om hva jeg ønsker. Det settes veldig hensyn til at vi har en til på vei, at fruen har en god jobb og må kunne fortsette i jobben. Så må det være en kul supportergruppe, litt kok rundt klubben, at det er litt liv, at du ikke spiller for tomme tribuner, sa Helland til VG i forrige uke.

Heller ikke sportssjef Mikael Dorsin i Rosenborg og Simon Mesfin i LSK har besvart VGs henvendelser tirsdag.