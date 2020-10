Derfor kan Espejord rekke sesongavslutningen: – Fikk meg en kjempeoverraskelse

Runar Espejord (24) er allerede i opptrening igjen etter hamstringskaden han fikk mot Sogndal.

Torsdag kom den nedslående nyheten om at Runar Espejord har pådratt seg en strekk i hamstringen, og at resten av sesongen kan ryke for spissen. I verste fall er han ute i seks uker, men i TIL håper man på tre-fire uker, var prognosen fra TIL-lege Jorid Degerstrøm torsdag.

Det er syv uker igjen av OBOS-ligaen, dersom TIL ikke havner på kvalik.