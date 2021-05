Kritikerne mener Guardiola gjentok gamle synder i finaletapet

Pep Guardiolas taktiske inngang til Champions League-finaletapet mot Chelsea vakte oppsikt.

Finalen mot Chelsea er det nærmeste Pep Guardiola har vært å vinne Champions League siden seieren med Barcelona i 2011. Men heller ikke i år får han heve den store pokalen. Foto: Pierre Philippe Marcou / Pool AFP

Chelsea-keeper Edouard Mendy fanget enkelt oppspillet fra Manchester City. Etter et kort sekund kunne han høre sluttsignalet fra Mateu Lahoz’ fløyte. Chelsea hadde vunnet Champions League. Mendy gikk ned på knærne i ren lykke. Trener Thomas Tuchel ble omfavnet av resten av Chelsea-benken. 1–0-seier og enorm glede.

Samtidig vandret hans motpart Pep Guardiola betuttet ut på Estádio do Dragãos gressmatte. Han kysset sølvmedaljen han fikk senere, men skulle nok gjerne sett at den var av en annen valør.

Det er over ti år siden spanjolen ledet et lag til topps i Europas gjeveste turnering. Noen mener han er tidenes beste trener, mens andre peker på at han fortsatt har til gode å vinne Champions League uten Lionel Messi. Lørdagens finale var enden på nok et mislykket forsøk.

Etter finalen er Guardiola blitt kritisert for sin inngang til kampen. Det er ikke første gang han får den type kritikk i den frustrerende jakten på trenerkarrierens tredje Champions League-tittel. Og spesielt ett ord går stadig igjen i den forbindelse: overtenking.

– Overtenkte igjen

Mot Chelsea startet Guardiola med følgende lagoppstilling: Ederson – Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Oleksandr Zintsjenko – Ilkay Gündogan, Phil Foden, Bernardo Silva – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne og Raheem Sterling.

De fleste vil neppe mene noe annet enn at det er et fantastisk lag. Samtidig stusset mange på at ingen av lagets to dype midtbanespillere, Rodri og Fernandinho, var å se i elleveren. Det skjedde kun i én annen kamp denne sesongen. Ilkay Gündogan fikk den dype midtbanerollen.

Det er langt fra første gang Guardiola gjør en noe overraskende endring i en avgjørende kamp i Champions League. Med tanke på hvor dominerende lagene hans har vært, både Bayern München i Tyskland og Manchester City i England, har dette ført til at flere beskylder ham for å overtenke i disse oppgjørene. Spesielt fjorårets kvartfinaletap mot Lyon utløste den typen murring. Da valgte Guardiola plutselig å spille med tre stoppere bak. Resultatet var et sjokkerende 1–3-tap. Treneren tok på seg skylden.

I lørdagens finale gikk det galt igjen. ESPNs profilerte fotballskribent Mark Ogden skrev følgende etter kampen:

– Thomas Tuchel holder det simpelt, mens Pep Guardiola overtenker – igjen.

Ogden var ikke alene i å mene det. Citys sjef er genierklært, men noen vil hevde at han også kan bli for smart for seg selv.

Både enig og uenig med kritikerne

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås er uenig i at Guardiola gjorde noe veldig radikalt. Han mener treneren har gjort mye større endringer i storkamper før, både vellykkede og mislykkede. Tjærnås er imidlertid enig i at Guardiola bommet med sin kampplan.

– Med enten Rodri eller Fernandinho har han kunnet slippe løs de to andre sentrale på midten, i tillegg til å flytte minst én back høyt i banen fordi de har balanse med to stoppere og en «skjerm» foran (Rodri eller Fernandinho), sier Tjærnås.

Lars Tjærnås er Aftenpostens fotballekspert. Foto: Ørn E. Borgen

Uten «skjermen» mener han Citys stoppere ble mer sårbare.

– Men radikalt var det ikke. Han beholdt system og formasjon og spilte med «falsk spiss», slik han har gjort i nesten alle andre Champions League-kamper. Han valgte spillere som har spilt mest på veien dit, så de fleste grunnpilarene var til stede.

Med «falsk spiss» mener man ofte en midtbanespiller som er flyttet opp i en dyp spissposisjon. Flere spillere har fylt denne rollen med hell for City i det siste, men mot Chelsea fungerte det ikke.

Tjærnås synes også at motstander Chelsea spilte en nesten perfekt kamp. Det gjorde det ikke lettere for City.

Slik så det ut sist Guardiola ledet et lag til Champions League-triumf. Det begynner å bli en stund siden. Foto: Matt Dunham / AP

Forsvarte seg

– Jeg gjorde valget jeg mente var best for laget, sa Guardiola til BT Sport og resten av pressekorpset etter kampen.

Han argumenterte for at Gundogan har spilt i den dype midtbanerollen tidligere. For City har han imidlertid vært svært farlig litt lenger fremover på banen denne sesongen.

Guardiola er kjent som en av de store fotballtenkerne, kanskje den største, på denne siden av 2000-tallet. Men sist han vant en Champions League-finale var det Sir Alex Ferguson som var manager for motstanderlaget. Skotten har vært pensjonert en del år allerede, men snakker fortsatt om hvordan han angrer på at han ikke ba Park Ji-sung mannsmarkere Lionel Messi under Manchester Uniteds finaletap mot Barcelona i 2011.

Det gjenstår å se hvor lenge hans overmann fra 2011 vil måtte fordøye tapet i årets Champions League-finale. Enn så lenge må Manchester City vente på sin første seier i turneringen.