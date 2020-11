Fikk kritikk av TIL-legende – slik forklarer Runar den manglende målfeiringen

Runar Espejord (24) scorer på bestilling, men de store målfeiringene uteblir.

DEMPET JUBEL: Runar Espejord har gjort 2–0 og leverte en svært avdempet målfeiring. Rune Stoltz Bertinussen

28. nov. 2020 19:03 Sist oppdatert nå nettopp

TIL – Ranheim 3–0

Espejord knallet inn 2–0 mot Ranheim, men slapp ikke akkurat jubelen løs da ballen satt i garnet bak keeper Even Barli. Det var i stor kontrast til Ruben Yttergård Jenssens løp over hele banen da han sendte «Gutan» til opprykk med et seint frisparkmål mot Raufoss.