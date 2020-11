RBK-profilen har fått nedslående beskjed

Gjermund Åsens fremtid i RBK er usikker.

Gjermund Åsens fremtid i RBK er usikker. Her er trønderen på trening torsdag formiddag, sammen med Pa Konate.

26. nov. 2020 17:00 Sist oppdatert 24 minutter siden

Etter Eirik Hornelands avgang, fikk Gjermund Åsen mye tillit av Trond Henriksen. Midtbanespilleren fikk tolv kamper fra start og ble byttet inn to ganger.

Etter at Åge Hareide tok over har trønderen imidlertid bare startet to kamper, sist i midten av september mot Haugesund. Utover det har han blitt byttet inn ved tre anledninger.