Skrekktallene i Europa-cupen: England-Norge 34–4

Når Molde møter Arsenal hjemme i Europa League, har de alle odds mot seg.

Molde-keeper Andreas Linde er oppgitt etter at Nicolas Pépé har scoret Arsenals tredje mål. Foto: DAVID RAWCLIFFE, BILDBYRÅN

Kort om saken

Molde ligger som nummer to i sin Europa League-gruppe før møtet med Arsenal. De to beste avanserer til 16-delsfinalene.

Molde avslutter gruppespillet mot Dundalk (hjemme) og Rapid Wien (borte).

Kampen Molde-Arsenal sendes på TV2 Zebra torsdag kl. 18.55.

Vålerenga møtte Everton over to kamper i den gamle Messebycupen i 1964.

Det endte med to tap for Oslo-laget og var starten på en skrekkelig rekke for norske lag mot de engelske i Europa-cupene.

Totalt har lag fra Norge møtt lag fra England 43 ganger. Det har endt med 4 norske seire, 34 engelske, 5 uavgjort.

Total målforskjell: 152–36 i engelsk favør.

I cupmøter i Europa har det kun skjedd én gang på 25 forsøk at et norsk lag har slått ut en motstander fra England: I 2002 sendte Viking sensasjonelt Chelsea ut av UEFA-cupen.

Men nå er det gruppespill i Europa League, og det handler om avansement til cupspill for Molde.

Fakta Norske lag mot engelske S = Serievinnercupen, C= Cupvinnercupen, CL = Champions League, M= Messebycupen, U= UEFA-cupen, EL = Europa League. 1964: (M) Vålerenga-Everton 2-5, 2–4 1969: (S) Leeds-Lyn 10-0, 6–0 1969: (M) Rosenborg-Southampton 1-0, 0–2 1970: (M) Sarpsborg – Leeds 0-1, 0–5 1971: (S) Strømsgodset – Arsenal 1-3, 0–4 1972: (U) Lyn – Tottenham 3-6, 0–6 1973: (U) Strømsgodset – Leeds 1-1, 1–6 1974: (C) Liverpool – Strømsgodset 11-0, 1–0 1976: (U) Queens Park Rangers – Brann 4-0, 7–0 1979: (U) Skeid – Ipswich 1-3, 0–7 1995: (CL) Rosenborg – Blackburn 2-1, 1–4 (gruppespill) 1997: (C) Brann – Liverpool 1-1, 0–3 (kvartfinale) 1997: (C) Tromsø – Chelsea 3-2, 1–7 1998: (U) Aston Villa – Strømsgodset 3-0, 3–2 1999: (C) Chelsea – Vålerenga 3-0, 3–2 (kvartfinale) 2002: (U) Chelsea – Viking 2-1, 2–4 2004: (U): Vålerenga – Newcastle 1-1, 1–3 2004: (CL): Rosenborg – Arsenal 1-1, 1–5 (gruppespill) 2007: (CL) Chelsea-Rosenborg 1-1, 4–0 (gruppespill) 2008: (U) Everton-Brann 2-0, 6–1 (16-delsfinale) 2013: (EL) Tottenham-Tromsø 3-0, 2–0 (gruppespill) 2020: (EL) Arsenal-Molde 4–1 (gruppespill) Totalt 43 kamper: 4 norske seire, 34 engelske, 5 uavgjort Total målforskjell: 152–36 i engelsk favør Vis mer

David Luiz hilser til et knippe Arsenal-supportere på Årø flyplass i Molde, mens to engelske sikkerhetsvakter passer på utenfor Arsenal-bussen. Foto: Bjørn Brunvoll, RBnett

Arsenal-stjernene jublet for 4–1-seier mot Magnus Wolff Eikrem og Molde 5. november i år. Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Erkjenner tøff oppgave

– Det blir en tøff oppgave, erkjenner Molde-trener Erling Moe.

– Men vi er nødt til å prøve å få kampen inn på våre premisser. Vi ønsker å ta tak i ballen og forsøke å styre kampen. Men det viktigste er at vi må få det beste ut av oss selv for å ha en god sjanse til å få med oss noe, håper Moe.

Molde har seks poeng av ni mulige på tre kamper. Uavgjort hjemme mot Arsenal kan være gull verdt i jakten på avansement til utslagsrundene i vinter.

– Alle drømmer om å spille sånne kamper. Nå får vi den muligheten mot en av de største klubbene i Premier League. Det blir helt nydelig, tror kaptein og nøkkelspiller Magnus Wolff Eikrem.

Playmakeren er født og oppvokst i Molde. Han var på tribunen da Molde spilte Champions League mot Real Madrid i 1999.

– Vi topper ikke Real Madrid-kampen før vi er tilbake i Champions League igjen. Men Arsenal-kampen blir en av de største på stadion her. Det er bare synd det ikke er mulighet for fullsatte tribuner, sier Eikrem.

Har tatt lærdom

Molde tapte 4–1 borte mot Arsenal 5. november. Da ledet romsdalingene kampen lenge.

Trener Moe har lagt en plan for å unngå samme sprekk nå.

– I bortekampen var det en kombinasjon av at de skrudde opp tempoet, samtidig som vi ble slitne. Når vi evaluerer kamper, tar vi alltid med oss lærdom. Det kan være at vi har en annen plan nå.

Moe varsler et annerledes Molde denne gangen, uten at han vil røpe detaljer.

– Vi skal være med på dansen, på en offensiv måte. I andre omgang i forrige kamp etterlot vi oss for mye rom, det ble større avstander enn i den første omgangen. Skjer det samme igjen må vi gjøre tiltak slik at dem ikke kan trøkke oss like mye bakpå. Kanskje vi legger om underveis for å opprettholde trøkket.

Én ting er likevel Moe klar på.

– Våre spillere skal slippe seg løs. De skal få vise seg frem, by på seg selv. Det er da vi i Molde er gode. Vi har et voksent lag som er godt nok og sterkt nok til å bite fra seg. Spørsmålet er om vi biter hardt nok.

Molde trente på stadion før møtet med Arsenal. Foto: TROND HUSTAD, ROMSDALS BUDSTIKKE

Familien heier på Arsenal

Nordmenn har et spesielt kjærlighetsforhold til engelsk fotball. Familien til Molde-treneren skiller seg ikke ut der.

Både far, bror og nevøer holder, ifølge lokalavisen, med torsdagens motstander Arsenal, mens Erling Moe alltid har heiet på Coventry. 50-åringen byttet ut Manchester United-vimpelen med Coventry-vimpel da han overtok trenerkontoret til Ole Gunnar Solskjær for snart to år siden.

– Fatter'n var Arsenal-fan, og da vi vokste opp i Molde, var det sånn at guttungene fikk være med på sportsbutikken for å kjøpe seg fotballbag. Jeg tror de var av merket Sky, og det var mange som kjøpte Liverpool. Broren min var eldst og fikk velge først. Han tok Arsenal og var fornøyd. Jeg likte fargene til Coventry og valgte den bagen. Jeg var vel enda mer uheldig enn ham, sier Moe til lokalavisen.

Så er spørsmålet om Molde kan gjøre noe med norske lags skrekkelige Europa-statistikk mot engelsk motstand.