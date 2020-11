Han har gått fra å være sykepleier til eliteseriespiller på få måneder

Sigurd Tafjord (23) har mildt sagt hatt en spesiell høst der alt ble snudd på hodet karrieremessig.

Sigurd Tafjord var ferdigutdannet sykepleier i sommer og fikk et vikariat på Ålesund sjukehus. Noen måneder senere er han blitt eliteseriespiller. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Nå nettopp

han tenker tilbake på det han har opplevd de siste månedene. Det er ikke mange som har opplevd en lignende karriereutvikling.

– Jeg var ferdigutdannet sjukepleier i sommer og fikk et vikariat på 70 prosent på sjukehuset, som jeg har permisjon fra for å kunne spille for AaFK nå, sier Tafjord til Sunnmørsposten.