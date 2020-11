Brann og FK Haugesund må i karantene etter positive coronatester

Fredrik Haugen og Daouda Bamba har testet positivt for covid-19 og hele laget må i karantene. Begge spilte kampen mot FK Haugesund i helgen, som også går i karantene.

I KARANTENE: Fredrik Haugen (nr. 2 fra venstre) og Dauda Bamba (nr. 4 fra venstre) har begge testet positivt på coronaviruset. Her feirer de seier over Odd forrige sesong. Foto: Marit Hommedal

13. nov. 2020 00:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Fredrik Haugen var involvert i kampen mot Haugesund og fikk testsvar i kveld (torsdag). Alle vi er i karantene, og vi kan ikke trene før onsdag neste uke, sier sportssjef Rune Soltvedt til VG.

Fredag skal alle Brann sine spillere testes for coronaviruset. Sportslig leder Eirik Opedal i FK Haugesund bekrefter overfor VG at også de skal i karantene til onsdag. De har i skrivende stund ikke mottatt noen positive testresultater.

– Bambas smitte har skjedd i en relasjon til en person utenom oss. Hva Fredrik angår, hadde han litt uro i magen før kamp og det er ikke uvanlig. Derfor mistenkte vi ikke noe før han spilte kampen lørdag, men han kan ha hatt symptomer allerede på kampdagen. Vi er lei oss for at også Haugesund blir utsatt for dette, sier Soltvedt – som understreker at smittesporingen på Fredrik Haugen ennå ikke er fullført.

Fotballen har operert under en tydelig protokoll og et strengt testregime helt siden oppstarten i juni.

– Jeg vil si at det er overraskende, men det viser også at vi er veldig sårbare selv om vi lever etter disse restriksjonene. Når det kan skje oss, kan det skje alle, sier Soltvedt.

Haugen og Bamba er i isolasjon hjemme og skal være det til de er friskmeldt. Soltvedt sier at de har snakket med legeapparatet til FK Haugesund.

– Vi har sent i kveld fått beskjed fra laboratoriet om det som vi forventet, at Bamba testet positiv på covid-19. Mer overraskende er det at også Fredrik Haugen testet positivt. Han hadde urolig mage under kampen på lørdag, men ingen andre symptomer. Han spilte kampen uten problemer. På søndagen fikk han magesymptomer og har siden hatt diffuse magesmerter. Det er et svært uvanlig symptomforløp for covid-19, så uvanlig at det ikke ble tenkt på før nå ut i uken, sier lege i Brann, Magnus Myntevik i pressemeldingen fra Brann.

Brann skal møte Rosenborg søndag 22. november, og Brann planlegger ut fra at den kampen skal gå som planlagt, sier Soltvedt.