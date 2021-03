Opplysninger til VG: Solberg blir Juventus-spiller

Ull/Kisa-spiller Elias Solberg (17) har bestemt seg for sin neste destinasjon. Det blir den italienske storklubben Juventus. Det får VG opplyst.

TIL ITALIA: Elias Solberg (t.v) i oppgjøret mot Tromsø og Kent Are Antonsen (midten) på Alfheim stadion i august 2020. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

23. mars 2021 09:14 Sist oppdatert 24 minutter siden

Papirarbeidet gjenstår fortsatt før overgangen er formelt i boks, men slik VG forstår det, har Solberg tatt avgjørelsen om å signere for «den gamle dame».

Solberg signerte proffkontrakt med Ull/Kisa i juli i fjor, men tar allerede steget utenlands til Italias største klubb. Klubber i Danmark skal også ha vist interesse for 2004-modellen.

– Han er generelt ettertraktet. Det mest spennende er at det ikke er norske, men bare utenlandske klubber som holder høyt nivå, som tar kontakt, sa spillerens agent, Atta Aneke, til VG i januar.

Solberg spilte 14 kamper for Ull/Kisa i OBOS-ligaen forrige sesong. Ni av kampene var fra start og unggutten noterte seg for tre mål på nivå to i Norge.

Midtbanespilleren fylte 17 år tidligere denne måneden. Han blir den tredje nordmannen som spiller for Juventus, etter Vajebah Sakor og Ingvild Isaksen.