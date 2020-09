Bohinen med stikk til spillerlogistikken og daglig leder i AaFK: – Hvis du kjøper Obos-spillere, så blir du et Obos-lag

Lars Bohinen sier i podkasten Chivadze at han før sesongen burde vært klarere rundt hva det var mulig å forvente av AaFK.

6 minutter siden

I forrige uke var tidligere AaFK-trener Lars Bohinen gjest i podkasten Chivadze, som drives av Frode Lia, som tidligere var redaktør i Josimar, og Tor-Kristian Karlsen, som tidligere var sportsdirektør i Start. Her snakket Bohinen blant annet om tiden han har hatt i AaFK, og hvordan han har opplevd det som har skjedd i årets sesong.

Den tidligere AaFK-treneren om at de etter opprykket i fjor så på mulighetene for å hente spillere som Gustav Valsvik fra Rosenborg, men at økonomien var dårligere enn det man hadde forventet.