«Utklassing», «nådeløst» og «vitenskapelig umulig». Slik beskrives Norges storseier mot Nord-Irland.

En festforestilling for Norge, ble en grufull kveld for Nord-Irland. – Utklasset, «utsentret» og desto mer bekymringsfullt, utkjempet, oppsummerer nordirsk fotballkommentator.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth scoret to mål hver da Norge slo Nord-Irland 5–1 mandag kveld. Paul McErlane

Nord-Irland – Norge 1–5

Etter et skuffende tap hjemme mot Østerrike, fikk Erling Braut Haaland (20) og Norge en stor opptur mandag kveld etter 5–1-seieren mot Nord-Irland.

Haaland og spissmakker Alexander Sørloth scoret to hver, mens Mohamed Elyounoussi scoret ett, i det som skulle bli en norsk festforestilling.

For Nord-Irland, som nå ligger i bunnen av gruppen med ett poeng, var det blytungt.

«Utklasset», «utsentret» og «utkjempet»

Steven Beacom, kommentator i Belfast Telegraph, omtaler stortapet som «et sjokk».

– Utklasset, «utsentret» og desto mer bekymringsfullt, utkjempet, skriver Beacom.

Nord-Irland-spiller Steven Davis spilte sin 119. kamp for landslaget. Det gjør at han topper den nordirske adelskalenderen sammen med Pat Jennings.

– Kvelden vil være minnerik for midtbanespilleren på et personlig plan, men det var en kamp for glemmeboken for Ian Baracloughs menn, oppsummerer The Herald.

– Vitenskapelig umulig

Den nordirske landslagssjefen omtalte Norge som «kliniske» og «nådeløse». Han skrøt særlig av Haaland.

– Haaland er en 100 millioner pund-spiller. Han har ikke akkurat dårlige gener og er blitt en brukbar spiller. Han kommer nok til å klare seg bra når han blir voksen, spøkte Baraclough ifølge BBC.

Ian Baraclough og Nord-Irland fikk en tung aften. Paul McErlane

– Avslutningene til Norge var topp klasse. Nord-Irland klarte ikke å takle nordmennenes fart og styrke, og utfordret heller ikke bakrommet for å true forsvaret deres, sa tidligere Nord-Irland-spiller John O'Neill til BBC Radio Ulster.

Haaland får mye av oppmerksomheten i sosiale medier etter scoringene. Den første var en flott volley, mens den andre kom etter et knallhardt skudd med innsiden.

– Hvordan klarer Haaland å skyte ballen med innsiden så hardt? Det er vitenskapelig umulig, skrev Ipswich-spiller James Norwood på Twitter om 5–1-scoringen.

– Verdensklasse

For Alexander Sørloth har det også løsnet på landslaget. Trabzonspor-spissen står nå med seks mål på de siste fem landskampene.

– I Sørloth og Haaland har Norge et spisspar som kan skremme ethvert stopperpar i verden, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland om spissduoen.

Sørloth og Haaland var også fornøyde med samarbeidet.

– Det fungerte veldig bra. I dag så du at vi koste oss begge. Det var en fin kamp, sa Haaland.

– Vi har veldig fine relasjoner mellom oss og tenker likt. Det er deilig å ha en sånn makker, sa Sørloth.