SISTE: Viking jobber for å hente Zlatko Tripic hjem

Viking jobber for å hente Zlatko Tripic hjem

Det jobbes i kulissene for å få til en avtale som gjør at Zlatko Tripic (28) vender tilbake til Viking.

Zlatko Tripic fikk en veldig høy stjerne blant fansen og internt i klubben etter å ha vært svært delaktig i både opprykk, 5. plass i serien og cupgull på sine to sesonger i Viking. Jon Ingemundsen

SR-BANK ARENA: Det har vært stille på overgangsfronten i Viking etter at forrige sesong ble avsluttet i desember. Offensive spillere som Zymer Bytyqi, Ylldren Ibrahimaj og Even Østensen er ute, men Viking har hele tiden understreket at de jobber med å hente inn 1–2 offensive forsterkninger.

Nå kan Aftenbladet avsløre at det jobbes i kulissene for å få til en overgang for Zlatko Tripic (28) - slik at han vender tilbake og enten blir klar før seriestart i april eller senest til sommeren.