Graham Hansen hardt ut mot UEFAs regnbue-nei: – Skam dere

Tysklands ønske om å lyse opp Bayern Münchens hjemmebane i regnbuefarger ble tirsdag avslått av UEFA. Det har skapt sterke reaksjoner.

BRUKER STEMMEN: Caroline Graham Hansen er ikke redd for å si hva hun mener om at UEFA ikke godtar regnbuefarger på stadion i München under onsdagens kamp mellom Tyskland og Ungarn. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN / REUTERS

22. juni 2021 15:31 Sist oppdatert nå nettopp

Blant dem som reagerer er landslagsspiller Caroline Graham Hansen (26). Hun skriver på sin Twitter-profil at dette handler om menneskerettigheter og ikke politikk:

Graham Hansen utdyper overfor VG:

– Dette er ikke en politisk kamp. Dette er en menneskerettighetskamp. Så jeg mener det er viktig å bruke stemmen min mot dem som sitter med makten når de velger å ta den enkle veien ut, skriver hun i en SMS, litt under en time før hun skal spille kamp med FC Barcelona mot Athletic Club.

Politisk og religiøst nøytral

Den planlagte markeringen kommer i kjølvannet av Ungarns avgjørelse om å styre skolepensum i retning vekk fra å «promotere homoseksualitet og kjønnsskifte». Nettopp Ungarn møter Tyskland på Allianz Arena onsdag kveld.

UEFA skriver i sin redegjørelse at de er sterkt mot alle former for diskriminering og at det er blant fotballens største problem, men:

– UEFA har, gjennom sine vedtekter, vedtatt å være en politisk og religiøst nøytral organisasjon. Gitt den politiske konteksten til denne markeringen, som er en beskjed rettet mot en beslutning fattet av det ungarske parlamentet, må UEFA avvise denne forespørselen, skriver de i en uttalelse om hvorfor de nektet München å lyse opp stadion i regnbuefarger.

De har i stedet foreslått alternative datoer for en slik markering – som ikke kolliderer med kampen mot Ungarn.

ØNSKET: Slik ville Tyskland at Allianz-Arena skulle se ut på onsdag. Foto: Andreas Gebert / Reuters

– Tragisk

Talsperson for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, reagerer også sterkt på UEFAs avgjørelse.

– Det er rett og slett bare tragisk, sier Moldestad til VG.

Moldestad sitter også i idrettens og fotballens utvalg mot rasisme og har flere ganger tatt til orde for menneskerettigheter i fotballen. Han er selv homofil.

– Her ønsker jo Tyskland å bruke sin posisjon og stemme til å vise at man ønsker mer åpenhet og inkludering – stå opp mot homohets – så stopper altså UEFA det.

Moldestad mener UEFA kaster bort en gylden mulighet til å bidra til mer synlighet og tydelighet, og understreker at akkurat det er noe som trengs i fotballen.

Han håper Tyskland ser bort ifra UEFAs beslutning og lyser opp stadion likevel.

– Verden trenger å gå fremover, og fotballen trenger å ta tak i det som har vært et problem lenge. Dette er et tydelig signal til fotballen, fra fotballen, om at her skal alle være velkomne uansett.

– Hva kan Norges Fotballforbund (NFF) og Norge gjøre for å bekjempe dette?

– Jeg synes det er veldig fint hvis Norges Fotballforbund går ut og støtter Tyskland i dette (...). Jeg håper selvfølgelig også at Fotballforbundet tar sitt ansvar i hver anledning de har når de snakker med UEFA. Det forventer jeg.

Lokale myndigheter i München stod bak forslaget og borgermester Dieter Reiter kaller UEFAs avgjørelse «skammelig».

– Jeg synes det er skammelig at UEFA forbyr oss å sende et signal om toleranse, respekt og solidaritet med folket i LGBT-samfunnet, sier han, ifølge NTB.

Han varslet videre at regnbuefargede flagg vil bli hengt opp ved rådhuset i den tyske storbyen onsdag. I tillegg har en rekke tyske fotballklubber varslet at de vil ikle sine arenaer regnebue-farger onsdag kveld, skriver NTB.

NFF: Bør støtte Tyskland

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen, er enig i at UEFA bør støtte Tysklands ønske om regnbuefarger på stadion, og håper avgjørelsen vil endres.

– Vi håper jo selvfølgelig at Tyskland henvender seg til UEFA og går en runde til, og at man kan få samme avgjørelse som med Neuer sitt kapteinsbind – at dette selvfølgelig er en helt fin måte å markere en grunnleggende rettighet på.

Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó sa mandag til Reuters at han mente det var «svært skadelig» å blande politikk og sport på denne måten.

– Alle vet hva dette handler om, vi i Ungarn har vedtatt en lov som skal beskytte ungarske barn og det er en protest mot dette i Vest-Europa, sa han på et møte i Luxembourg – før avgjørelsen om å nekte belysningen ble tatt.

Etter avgjørelsen sa han at «lederne i UEFA tok den rette avgjørelsen», og takker høyere makter for at lederne i europeisk fotball fortsatt har sunn fornuft.

Også fotballspilleren Antoine Griezmann (Frankrike) og klubben som til daglig spiller på Allianz Arena har lagt ut uttalelser: