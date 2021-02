VIF blant klubbene som jakter toppscoreren – ønsker seg til topplag

En rekke klubber er klare for å kjøpe Obosligaens toppscorer Henrik Udahl (24). Han sitter heller på benken hos et topplag enn å være førstevalg i bunnstriden.

– Det handler om meg som spillertype: Jeg er avhengig av at laget har lyst til å score mål. Hvis ikke er det ikke vits i å ha meg på banen, fastslår den ettertraktede 24-åringen med 19 mål på serienivå to i 2020. Bare Ranheim scoret mer enn sjarmøren Åsane i Obosligaen forrige sesong.

Nesten en tredjedel av de 60 Åsane-målene var signert Udahl, noe som har ført til interesse fra flere norske klubber. Nå har det materialisert seg så sterkt at både Åsanes daglige leder Gorm Natlandsmyr, klubbens trener Morten Røssland og spilleren selv innser at det går mot et salg i løpet av kort tid.

Og Udahl har altså klare tanker om hvor han vil videre. Nettavisen og BA meldte torsdag at Vålerenga hadde meldt seg på. Oslo-klubben – som han tilhørte i junioralderen og som det har vært dialog med – er ikke uaktuelt:

– Absolutt ikke. Alle skjønner at jeg blir andrevalg, sier Udahl og sikter til at Dag-Eilev Fagermo allerede har den hjemvendte stjernen Vidar Örn Kjartansson på spissplass.

– Men det er ikke så mange fotballspillere som reiser et sted for å sitte på benken?

– Der skiller jeg meg litt ut. Jeg vil komme inn i best mulig utviklingsmiljø og være heltidsspiller, så jeg slipper å sitte på skolen i åtte timer før kamp. Da tror jeg at det å være andrevalg i et topplag helt optimalt. Samtidig er det å spille på et topplag i Obos er et godt alternativ. Jeg vil være best om tre-fire år, ikke i morgen, svarer fysioterapistudenten Udahl.

Han bekrefter at han har pratet med trenerne i både Start og Haugesund. Mjøndalen har også vært på banen, men det spørs om ikke de ligger dårlig an i kampen om signaturen: Mjøndalen scoret færrest i Eliteserien i fjor (26 på 30 kamper) og har to strake sesonger i bunnstriden.

Også spillestilen på Nedre Eiker vil være noe helt annet enn i ballsikre Åsane, kjent som «Bergens Barcelona» etter sin imponerende femteplass i Obosligaen i fjor.

HELLER VIF ENN MIF: Henrik Udahl (til venstre) i kamp med daværende Brann-spiller Kristoffer Løkberg i cupderbyet mellom Åsane og Brann i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vålerenga har signalisert at de helst henter en reservespiss som også duger på vingen i 4–3–3, men der er Udahl klokkeklar på at da er han feil mann.

– Så rå er jeg ikke, smiler østfoldingen, som aldri ble toppspiller i Vålerenga da han var der som tenåring. Men han har lært mye siden den gang, både om anatomi gjennom studiet, men også mentalitet og ernæring.

– Jeg var ikke god nok. Jeg var dårlig på valg, var rett og slett litt uvitende. Nå snakker jeg både med mentaltrener og kostholdsveileder, forteller Udahl.

Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen har følgende å melde om Oslo-klubbens interesse for spissen:

– Udahl er en veldig god eks-VIF-spiller, som har vist sterk motivasjon for å bli toppspiller selv om det ikke gikk på første forsøk her, og det er veldig spennende. Prestasjonene hans i fjor taler for seg selv, og jeg er enig i at han helt sikkert hadde vært et godt andrevalg på spiss hos oss, sier Ingebrigtsen.

Etter det VG kjenner til, vil Åsane kreve en overgangssum på totalt rundt 800.000 for Udahl. Han har kontrakt ut 2021 og er klar for å ta permisjon fra fysiostudiet.

Udahl scoret samtlige av sine 19 seriemål innenfor 16-meteren, 15 av dem på førstetouchen. Trener Morten Røssland beskriver spissen slik:

– Han har ikke stor fart, han er ikke noe bakromstrussel og har ikke noe særlig teknikk. En ok kombinasjonsspiller, men først og fremst en måltyv. God til å lese klimaet. Det er i og rundt boksen han har sin styrke, sier suksesstreneren – som allerede har mistet midtbanenavet Kristoffer Valsvik til ligakollega Sogndal.

– Men det skal sies at Udahl tok sinnsykt tak og jobbet veldig detaljert i fasene av spillet der han ikke var så god, påpeker Røssland.