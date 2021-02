MFK-keeper vil overbevise skeptiske fans: – Har skjønt at de ikke liker Molde

Alex Craninx (25) har registrert LSK-supporternes reaksjoner rundt hans ankomst til klubben.

Alex Craninx skal spille for Lillestrøm i 2021. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde-keeperen signerte nylig en utlånsavtale med eliteseriekonkurrent Lillestrøm som i utgangspunktet varer hele 2021-sesongen. Både før og etter at avtalen ble offentliggjort, har skeptiske Lillestrøm-supportere luftet sin frustrasjon over at klubben velger å hente MFKs andrekeeper, fremfor å satse på klubbens egne keepertalenter.

At Craninx kommer fra nettopp Molde er heller ikke noe som faller i god jord hos enkelte supportere, som har sett MFK hente en rekke gode spillere fra Lillestrøm de siste åra - seinest stjernespiss Björn Bergmann Sigurdarson for bare noen uker siden.