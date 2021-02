Toppscorer vraker Start - velger Vålerenga

Start fikk godkjent bud på Henrik Udahl, men spissen signerer trolig for Vålerenga i løpet av kort tid.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Nå nettopp

Etter det Fædrelandsvennen vet fikk Start godkjent et bud på Henrik Udahl denne uken. Det gjorde også Vålerenga, som nå trekker det lengste strået i kampen om toppscoreren i Obos-ligaen i fjor.

Nettavisen skriver at Udahl reiser til Oslo søndag for å gjennomføre medisinsk sjekk og skrive under avtalen med Vålerenga.