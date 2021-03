Solbakken manet Norge til sliteseier: – De var helt ferdig

(Montenegro – Norge 0–1) Ståle Solbakken (53) fikk se et norsk landslag som utnyttet sjansene sine, forsvarte seg fornuftig og tidvis dundret til i duellene.

Kort oppsummert: Mye av det som ble ettertrykkelig etterlyst i etterkant av 0–3-tapet mot Tyrkia i Málaga lørdag.

Banens bestemann Alexander Sørloth plasserte enkelt inn vinnermålet mot Montenegro etter lysende forarbeid av Mohamed Elyounoussi i første omgang.

– Nå er vi med igjen. Vi hadde kniven på strupen og var nødt til å vinne, sier Sørloth til TV 2.

Solbakken skrek seg hes under nervepirrende sluttminutter, men det holdt helt inn – med et tverrliggertreff av Joshua King som det siste som skjedde.

Dermed står Norge med seks poeng på tre kamper etter den nye landslagssjefens første samling.

– Den satt langt inne, men det var fortjent. Når fire eller fem spillere ligger med krampe mot slutten, blir det tøft. Det var den tredje kampen på syv dager, det har vært en tøff reise, vi fikk en mental smell mot Tyrkia og møtte et lag i medvind.. Da ligger det noe og lurer der, sier en hes Solbakken til VG etter å ha stormet ut på banen i jubelrus ved sluttsignalet.

– Du skrek mye på spillerne mot slutten …

– Jeg så at de var helt ferdig. Vi hadde stoppere, kanter og en back med krampe. Da var det bare å jage dem inn i press og skifte formasjoner.

Solbakken gjorde to endringer på laget fra den hardt kritiserte gjengen som fikk tyrkisk pepper tre dager i forveien: Jonas Svensson vant tilbake plassen på høyrebacken, Morten Thorsby fikk muligheten fra start på midtbanen.

Og sistnevnte var på alles lepper etter en førsteomgang der han leverte en rekke susende, men rettferdige taklinger, gode oppspill mot Sørloth og Erling Braut Haaland samt et halvfarlig langskudd.

– Han går foran. Der har vi ledertypen, utropte en entusiastisk Bernt Hulsker i VGTV-studio, der John Arne Riise og Kjetil Rekdal stemte i Thorsby-rosen.

Sampdoria-spilleren hadde spilt 25 kamper i Serie A siden sist han fikk sjansen fra start for landslaget, 4. september i fjor, men la inn gode aksjer for videre tillit på Solbakkens midtbane.

– Han har veldig bra aksjonsradius, bedømmer Solbakken, som riktignok etterlyser at Thorsby blir roligere med ballen.

Sørloth, med en ny scoring, sto for tredje kamp på rad frem som en av Norges fremste, mens Elyounoussi viste etterlengtede glimt av sine velkjente kvaliteter da han med gode driblinger og en smart og presis avlevering regisserte Sørloths mål.

Rune Jarstein, etter å ha blitt byttet ut til pause mot Tyrkia fordi han var «helt tom», sto frem med en mesterlig redning etter avslutning av Stevan Jovetic på Montenegros største mulighet i andre omgang.

Like positiv var derimot ikke kvelden for Norges to største stjerner.

For første gang siden han signerte for Molde som 16-åring, har Haaland startet tre strake fotballkamper uten å score mål. Han fikk et par muligheter, men var ikke like presis i avslutningene som det han har skjemt bort Fotball-Europa med de siste årene.

Men det var Ødegaard som fikk den største dosen kritikk av ekspertene.

Arsenal-spilleren så aldri tilfreds ut i sin høyrekantrolle. Det ble påpekt gjentatte ganger i VGTV-studio, der Rekdal bedømte hans prestasjon som «middelmådig og ordinær», mens Hulsker omtalte stjernen slik:

Solbakken virket heller ikke helt fornøyd med stjernenes innsats, for med 10 minutter igjen å spille byttet han ut både Haaland og Ødegaard til fordel for Joshua King og Martin Linnes.

– Han bryr seg ikke om at det er store navn. Jeg synes det er klasse, sier Rekdal om Solbakkens dobbeltbytte.

– Vi trengte å stenge høyresiden, det var så mye duellspill og Erling var litt kjørt. Det var for å holde nullen, ikke noe annet enn det, forklarer Solbakken.