Avgjørelse om Champions Leagues fremtid utsatt, splid mellom Uefa og toppklubbene

Et nytt format for mesterligafotballen blir ikke vedtatt på onsdagens møte i Uefa-styret. En uenighet om kontrollen over kommersielle rettigheter ligger bak.

Bayern München vant forrige sesongs Champions League. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

28 minutter siden

Det skriver velrenommerte The Athletic. Ifølge nettstedet greide ikke toppklubbene å stille seg samlet bak de nye Champions League-planene i et møte tirsdag.

Dermed vil det ikke være mulig for Uefa å ta en avgjørelse i onsdagens styremøte. Reformen vil bli et tema, men en endelig avklaring vil først komme når styret møtes igjen 19. april.

Den europeiske klubbforeningen (ECA) har vært en stor pådriver for å gjøre de største endringene i mesterligakonseptet på nesten tre tiår, men internt er ikke medlemmene enige om hvem som skal kontrollere de kommersielle rettighetene.

Europas største klubber søker mer makt, mens Uefa ønsker å beholde vetoretten i viktige avgjørelser. Der ligger det store ankepunktet i jobben med å finne ut hvordan Champions League skal se ut fra 2024/25-sesongen.

Flere kamper

På bordet ligger det forslag om store omveltninger i den gjeveste europacupen. Det tradisjonelle gruppespillet, med 32 lag delt inn i fire grupper, er foreslått skrotet. I stedet legges det opp til at 36 klubber plasseres på én og samme ligatabell.

Med en ny modell spiller hver klubb ti kamper mot ulike motstandere, fem på hjemmebane og fem på bortebane, før de beste går videre til utslagsrunder som gjennomføres etter dagens format.

Ifølge BBC vil de åtte lagene som er øverst på tabellen, være direkte kvalifisert til sluttspillet. Lagene fra 9.- til 24.-plass kommer til å spille omspill mot hverandre om de resterende plassene.

Disse endringene gir klubbene flere kamper enn i dag. Håpet er at det vil øke interessen og turneringens verdi som TV-produkt. Det vil igjen gi klubbene nye inntekter.

Vil dele ut «frikort»

To av de nye CL-plassene er ment å være såkalte «frikort» til lag som ikke har kvalifisert seg på vanlig måte. De skal gå til de to lagene med høyest Uefa-koeffisient (rankingpoeng).

Hadde ordningen vært på plass nå, ville Liverpool kvalifisert seg til neste sesongs Champions League basert på tidligere resultater i Europa. Det til tross for at storklubben skulle ende på 7.-plassen de i dag besitter i Premier League.

Det betyr at store europeiske klubber kan gis mesterligaplass tross mindre gode sesonger i hjemlig liga.

Kritikerne argumenterer for at denne løsningen utelukkende gir storklubbene et sikkerhetsnett, fremfor å belønne klubber fra lavere rangerte nasjoner som Østerrike, Tsjekkia og Skottland.