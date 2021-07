Dette sier styreleder og sportssjef om Brann-trenerens fremtid

Sportssjefen har tillit til Ingebrigtsen. Styrelederen er mer ordknapp.

Styreleder Birger Grevstad ville rett etter kampslutt ikke svare på om han fremdeles har tillit til treneren. Foto: Eirik Brekke

10 minutter siden

Seriestarten er historisk dårlig, og bedre ble det ikke mot Kristiansund. Fasit er fem poeng på tolv kamper, og stø kurs mot nedrykk.

For ti dager siden, etter tapet mot Haugesund, sa Branns nye sportssjef, Jimmi Nagel Jacobsen, at man «overhodet ikke» så på muligheten for å sparke treneren.

Etter tapet i Kristiansund, svarer Jacobsen slik på spørsmål om han fortsatt har tillit til Ingebrigtsen:

– Ja, det har jeg. Vi står sammen i dette og skal sammen kjempe oss ut av det. Det er ikke aktuelt å skifte trener nå. Det er ikke tema. Det som er tema, er at alle kikker i speilet og finner de 10–15 prosentene ekstra som vi trenger. Det er dét det dreier seg om, og det er dét vi fokuserer på, sier Jacobsen.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen fastholder at han har tillit til Kåre Ingebrigtsen. Foto: Frank Cilius / Ritzau Scanpix

– Styret snakker sammen daglig

Styreleder Birger Grevstad ville etter kampen ikke svare på om treneren sitter trygt. På spørsmål om hvorfor, svarte han:

– Fordi det er ett minutt etter kampslutt og vi har tapt 3–2.

– Finnes det en smerteterskel for hvor dårlig man kan gjøre det før treneren sparkes?

– Det har vel alle. Men jeg kan ikke uttale meg i øyeblikket.

Styrelederen sier at han og styret snakker sammen hver dag og diskuterer hele tiden. På spørsmål om det også gjelder trenersituasjonen, sier han det gjelder «alle situasjoner».

– Ser du fremgang og utvikling i dette laget?

– Noe ser jeg jo, men vi gjør altfor mange personlige feil, svarer Grevstad.