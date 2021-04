Godset-styret anmelder Henrik Pedersen-saken til NFF

Styret i Strømsgodset mener at det er grunn til å konkludere med at eks-trener Henrik Pedersen brukte uakseptable ord og uttrykk. De anmelder saken til NFF.

Foto: Berit Roald

28. apr. 2021 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– De undersøkelsene advokatfirmaet Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball ved styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, heter det i en pressemelding fra styret i Strømsgodset onsdag.

– Strømsgodset Toppfotball ved styret er videre av den oppfatning at de ord og utrykk som er brukt kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk, heter det videre i pressemeldingen.

I en pressemelding fra Henrik Pedersen heter det:

Henrik Pedersen har i dag mottatt Strømsgodset-styrets beslutning om å sende den såkalte «varsler-saken» over til Norges Fotballforbund.

Les også Avtroppende leder om Godset-stormen: – Særdeles krevende

Hans advokat Erik Flågan uttaler:

– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst.

– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment, sier advokaten videre.

Henrik Pedersen var ferdig som Strømsgodset-trener den 9. april - etter at saken hadde versert i omtrent ei uke.

Strømsgodset-styret sier i sin pressemelding onsdag at det ikke er aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig etter som Pedersen har avsluttet sitt ansettelsesforhold hos Godset.