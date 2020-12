Vindheims unike trekk vekker oppsikt: – Folk sperrer opp øynene

Det bergenske løpsmonsteret Andreas Vindheim (25) gir trenerne sine bakoversveis når analyseresultatene tikker inn.

DEBUT: Andreas Vindheim kom inn for nødlandslaget i Wien. Her i duell med Stefan Lainer på Østerrike. Foto: EXPA / Florian Schroetter

14. des. 2020 20:39 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Trenerne sperrer opp øynene første gang de ser det. Jeg har fått høre det siden vi begynte med GPS-system. Det hadde vi ikke i Brann da jeg var ung, men etter at man fikk tall på det, har folk sperret opp øynene, sier Vindheim til VG.

Gjennom et avansert analyseverktøy følger Sparta Praha spillernes fysiske ytelse med lupe. Og i alle kategorier som handler om gjentatte løp med høy intensitet, er den høyre vingbacken Vindheim milevis foran alle andre.

– Jeg har aldri vært den mest begavede spilleren, så jeg har alltid prøvd å kompensere for det. Jeg fikk høre det av pappa fra dag én: Ingen skal ta meg på innsats og kondisjon selv om jeg kan ha en dårlig dag med ballen, sier Vindheim, som i november fikk sin debut for nødlandslaget i Wien.

– Noen er bare genetisk laget for å levere tall på et helt annet nivå. Siden jeg kom til klubben, har Andreas skilt seg ut som den fullstendig enestående spilleren, sier Sparta Prahas «head of performance» Ben Ashworth til VG.

Han jobbet på Arsenals førstelag fra 2012 til 2018, i tett samarbeid med managerlegenden Arsène Wenger og med spillere som Alexis Sánchez, Mesut Özil eller den lynhurtige høyrebacken Hector Bellerín.

Siden har han sluttet seg til tidligere Arsenal-spiller Tomáš Rosický (nå sportsdirektør) i Sparta Praha.

VG har fått tilgang til interne analyseresultater fra en rekke Europa League-kamper klubben har spilt i høst, mot blant andre Lille og Celtic. Felles for de aller fleste grafene er at Vindheim dominerer.

Han er klart best på totale høyhastighetsløp, klart best på sprinter, klart best på akselerasjoner, som regel klart best på total distanse og like bak toppen på maksfart.

EGEN KLASSE: Her er tallene for høyhastighetsløp for Sparta Praha-spillerne i Europa League-kampen mot Lille den 22. oktober. Foto: StatSports

Under Praha-derbyet forrige helg viste Vindheim sin fysiske overlegenhet: Han var desidert best på laget i akselerasjoner (110 mot 96 for nest beste), løpt distanse med høy intensitet (1713 m mot 1123 for nest beste), sprintdistanse (733 m mot 318 for nest beste) og maksfart (9,47 m/sek mot 9,16 for nest beste).

Han er også klart best i parameteren HLMD (High Metabolic Load Distance), som måler hvor høy intensitet hver enkelt spiller jobber med.

DOMINERER: Her kan du se tallene til Andreas Vindheim sammenlignet med resten av Sparta-spillerne i derbyet mot Slavia Praha. Foto: StatSports

Ashworth sier at han kjenner til de tilsvarende tallene fra ligaer som Premier League og Bundesliga, og at Vindheim ville vært helt i toppen sammenlignet med spillere i sin posisjon i disse ligaene.

I fransk Ligue 1 ville Vindheim vært blant topp 10. Best er selvsagt PSGs fysiske vidunder Kylian Mbappé.

– Du finner ikke mange i verden som er mye bedre enn det Vindheim viser i denne delen av spillet, sier Ashworth.

– Jeg har fått bekreftet at det er internasjonal klasse på løpskapasiteten og intensiteten min, sier Vindheim.

– Hvordan merker du det fysiske fortrinnet under kampene?

– Jeg føler av og til at jeg nesten blir bedre utover i kampene. Jeg føler jeg får mer og mer overtak over de jeg spiller mot. De ser mer slitne ut enn meg og tar gjerne ikke like mange løp som i starten av kampen. Enten jukser de så mye at jeg får mye rom å løpe i, eller så stivner de slik at de ikke orker like mange løp i angrep lenger.

NORSK DUELL: Mohamed Elyounoussi og Andreas Vindheim barker sammen under oppgjøret mellom Celtic og Sparta Praha. Foto: Petr David Josek / AP

– Hva mangler du for å ta steget til en større liga?

– De fleste sier at når man går opp et nivå, så er det tempo og intensitet det går på. Der føler jeg at det er lettere for meg å ta nivået. Det fysiske er i hvert fall på plass, men jeg det tar nok lengre tid for meg å tilpasse meg det tekniske og taktiske nivået.

Han legger ikke skjul på at han dro til Sparta Praha for å bruke det som springbrett til en ny og større liga. Nå er han fast på laget og har levert varene i Europa League-gruppespillet.

– Januarvinduet er ikke noe jeg har tenkt på, men jeg sikter meg inn på sommeren, sier Vindheim.