Ny runde i Branns klagesak: Kjemper for å beholde millioner

Brann kjemper for å beholde penger, men Lotteritilsynet står på sitt. Nå skal Kulturdepartementet avgjøre millionspørsmålet en gang for alle.

Kulturminister Abid Raja (V) besøkte Brann og daglig leder Vibeke Johannesen sist høst. Hvor mye koronapenger klubben skal få er stadig et stridstema. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Nå nettopp

Det har vært en dragkamp over flere runder: Brann har ønsket å beholde penger fra supporteres partoutkortkjøp som gave, men også motta koronastøtte fra staten for uteblitte billettinntekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet mener dette er å få i pose og sekk. I mars ble det gjort vedtak om at Branns koronastøtte ville bli redusert med 3,7 millioner kroner.

Står på sitt

Klubben klaget på avgjørelsen. I en fersk innstilling gjør Lotteritilsynet det klart at de står på sitt. Klagen er derfor videresendt Kulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Økonomisjef Bjarte Eikeland i Brann sier at klubben ikke er overrasket over at tilsynet i sin innstilling står på sitt.

– Egentlig var den som ventet, så lenge det ikke var en ny person som hadde sett på saken, sier Eikeland.

Tidligere supporterleder Roger Lillebøe-Hansen foran veggen der hans og 4697 andre som lot Brann beholde partoutkortpengene fikk navnet sitt. Foto: Øystein Vik (arkiv)

Brann skilte seg ut blant norske klubber da de førte ettergitte partoutkort som gave.

– Gjør dere noen flere refleksjoner rundt at andre klubber ikke har tolket regelverket som dere?

– Vi har snakket med andre som for så vidt er enige med vår tolkning, men de har ikke orket å gå runden med å føre ettergitte sesongkort som gaver. Skal du gjøre det, må du ha skriftlig bekreftelse fra dem som gir disse gavene, sier Eikeland.

Uvisst når det blir avgjort

Kulturdepartementet er altså klageinstans. Derfra opplyses det at klagen er satt i bero på ubestemt tid.

«Brann har bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet om ytterligere informasjon, og behandling av saken er etter Branns ønske satt i bero frem til etterspurte avklaringer foreligger», opplyser Kulturdepartementet.

Brann har blant annet bedt om avklaringer rundt følgende formuleringer i Lotteritilsynets innstilling:

«Dersom klager får beholde de kroner 5.322,278 kroner som de har fått i forbindelse med sesongkortsalg, samtidig som de vil få kompensert 70 % av beløpet etter ordningen, vil det bety at de i 2020 vil sitte igjen med nesten dobbelt så mye som de ville gjort i et normalår», skriver tilsynet i sin innstilling i klagesaken, stilet til Kulturdepartementet.

Branns økonomisjef Bjarte Eikeland sier at han stusser over regnestykket.

– Det er dette jeg har spurt om: Hvordan de kan komme frem til den konklusjonen, sier Eikeland.

Etter hans beregning vil Brann sitte igjen med omtrent det samme som i et normalår, dersom de både får beholde pengene og kompensert 70 prosent.