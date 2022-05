Nok en Salah-smell mot Real Madrid: – Det handler ikke om «Mo»

SAINT-DENIS (VG) (Liverpool – Real Madrid 0–1) Han ble «wrestlet» ut av forrige finale mot Real Madrid, og også denne gangen var det noen lange, ubarmhjertige armer som stoppet Mohamed Salah (29).

IKKE DENNE GANGEN: Mohamed Salah måtte ta til takke med «sølvmedalje» etter Champions League-finalen momt

16 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Men i motsetning til grepet tidligere Real Madrid-stopper Sergio Ramos tok på Salah og sendte ham skadet og gråtende av Olympiastadion i Kyiv under Champions -finalen for fire år siden, kunne ingen beskylde Thibaut Courtois for tyvtriks i Saint-Denis lørdag kveld.

Belgieren var for god for Salah, i årevis blant verdens beste spillere. Åtte av åtte Liverpool-sjanser ble stoppet av tometersmannen fra Genk. Han var nede til høyre og oppe til venstre – og med armer, ben og vinnerskalle avverget Courtois seks rene sjanser bare fra Liverpools suverene egypter.

Han fikk dermed aldri revansjen fra finaletapet for samme klubb i 2018, og Liverpool fikk heller gjentatt 2001-bedriften med tre titler (to i cupene og en i Europa).

– Det kan skje. Det var verdensklasseredninger, for å være ærlig. Keeperen var strålende og ble kåret til banes beste, det forteller mye om kampen. Det handler ikke om «Mo», det handler om oss som lag og i dag klarte vi dessverre ikke score, svarer Jordan Henderson til VG på spørsmål om hvordan det er mulig at lagets antatt beste avslutter fikk så mange muligheter uten å få ballen i nettet.

Liverpool har med tiden blitt ekstreme på å tette igjen bak i finalene under Jürgen Klopp, og hadde inntil Vinícius Juniors seiersmål på Stade de France spilt mer enn fire og en halv finale uten baklengs. Men også i motsatt ende har scouserne kokt smultringer. De tre finalene i 2022 – som har gitt to trofeer og ett tap – har alle endt målløse for Liverpool.

Med unntak av 5–2-seieren med Borussia Dortmund over Bayern i 2012 og 2–0-seieren over Tottenham i 2019 har Klopps lag på trenerstjernens 12 finaler kun scoret null eller ett mål.

Fakta Jürgen Klopps 12 finaler som trener 2012: Borussia Dortmund – Bayern München (cupfinale) – seier 5-2 2013: Borussia Dortmund – Bayern München (cupfinale) – tap 0-2 2013: Borussia Dortmund – Bayern München (Champions League) – tap 1-2 2015: Borussia Dortmund – Wolfsburg (cupfinale) – tap 1-3 2016: Liverpool – Manchester City (ligacupfinale) – 1-1, tap etter straffer 2016: Liverpool – Sevilla (Europa League) – tap 1-3 2018: Liverpool – Real Madrid (Champions League) – tap 1-3 2019: Liverpool – Tottenham (Champions League) – seier 2-0 2019: Liverpool – Flamengo (klubb-VM) – seier 1-0 2022: Liverpool – Chelsea (ligacupfinale) – 0-0, seier etter straffer 2022: Liverpool – Chelsea (FA-cupfinale) – 0-0, seier etter straffer 2022: Liverpool – Real Madrid (Champions League) – tap 0–1 Vis mer

– De scoret mål, vi gjorde det ikke. Det er den enkleste forklaringen i fotballens verden. Tøft å ta, men vi må respektere det. Og keeperen er banens beste, påpeker Jürgen Klopp på pressekonferansen på Stade de France etter midnatt.

Han trekk frem tre store sjanser og mente alle var verdensklasseredninger av Real Madrid-eneren. Og han påpekte at det handlet om en «inch» i situasjonen der Salah dempet med fløyelsfot, svevde forbi Ferland Mendy og skjøt med høyrefoten mot lengste hjørne. Men også der fikk Courtois kroppen på ballen.

– Vi vet hvor ofte «Mo» scorer i de situasjonene. Det er en enestående redning, mener Klopp.

NEKTET: Mohamed Salah rykket seg fri fra Farland Mendy etter

Liverpool-spillerne kom sortkledde og nedbrutte én etter én gjennom pressesonen. Mohamed Salah dukket aldri opp for å snakke om finalemissene. De siste månedene har han blitt ligacup- og FA-cupmester, men også tapt finalen i Afrikamesterskapet på straffespark, røket på Premier League-tittelen i siste serierunde og nå altså Champions League-finalen.

Lagkaptein Henderson tok på seg å formidle følelsene fra garderoben.

– Det er fortsatt vanskelig å ta det innover seg, hvordan kampen gikk til slutt. Det er vanskelig å snakke om. Vi hadde tre-fire veldig gode sjanser, men Cortous gjorde verdensklasseredninger. Forhåpentligvis får vi en god pause til å bearbeide det som skjedde denne sesongen, oppsummerer Henderson.

– Jeg tror kanskje den viktigste var på Mané, der jeg fikk slått den i stolpen, den var virkelig vanskelig. Jeg måtte «pushe» og bruke mine to meter på å nå dit, og jeg måtte snu meg raskt for å tak i returen, svarer dagens mann Courtois på pressekonferansen om hvilken av hans ni redninger som teknisk sett var den beste.

Etterpå kom han gjennom pressesonen i dress, men som alle lagkameratene var han også iført en Real Madrid-trøye med nummer 14 på ryggen. Europa-spesialistens tittel nummer 14 i Serievinnercupen/Champions League skulle markeres.

Den ble til på sensasjonelt vis, selv for giganten Real Madrid. Klubben hjemmeåpnet turneringen ved å ryke 1-2 for Sheriff fra moldovske Tiraspol i gruppespillet og deretter jakte motstanderne gjennom både 8-delsfinalen (sammenlagt 3–2 mot PSG), kvartfinalen (5–4 mot Chelsea) og semifinalen (6–5 mot Manchester City).

Ikke rart David Alaba tillot seg å pynte opp Real Madrid-drakten med å feste et sort slips i kragen. Mens Luka Modric brukte så god tid i intervjuene at datteren til slutt brøt inn og ba pappa om å slutte å jobbe, mens Toni Kroos smilte seg gjennom på tysk mens sønnene ventet tåmodig i bakgrunnen.

Sammen med ryddegutten Casemiro (30) har Kroos (32) og Modric (36) utgjort midtbanen gjennom de fire siste finalene til Real Madrid. Alle er vunnet. Men det spørs om veien til trofeet var lengre enn noen gang i år – gjennom de heseblesende utslagsrundene og finalen der Liverpool gjorde alt, unntatt å score.

– Jeg har hatt tvil, men ikke spillerne. Spillerne tror og tror og tror. Taktisk spiller vi veldig bra. Liverpool satte oss under press og får mange skudd, men vi håndterer det bra, sier Carlo Ancelotti på pressekonferansen om han noensinne tvilte på om de ville vinne sin 14. tittel på sine 17 finaler i den gjeveste europacupen.